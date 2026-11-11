Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για την αντικατάσταση του Μάικλ Κάρικ – Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι «κόκκινοι διάβολοι» στην ομοσπονδία των ΗΠΑ

Σε συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της έχει καταλήξει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αργεντινός προπονητής, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή για τη διαδοχή του Μάικλ Κάρικ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών τους.

Σύμφωνα με το The Athletic, η συμφωνία με τον Ποτσετίνο έχει επιτευχθεί, ωστόσο εκκρεμεί η διευθέτηση του συμβολαίου του με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ, το οποίο έχει ισχύ έως το 2030. Για την αποδέσμευσή του, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα χρειαστεί να καταβάλει αποζημίωση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προοπτική αλλαγής προπονητή συνδέεται με την αγωνιστική πορεία των «Κόκκινων Διαβόλων», οι οποίοι βρίσκονται στη 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας καταγράψει μόλις τρεις νίκες σε 15 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διοίκηση αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ώρες, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον του Κάρικ, με την ανακοίνωση της απομάκρυνσής του να τοποθετείται εντός των επόμενων ημερών. Η επικείμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων προσφέρει το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της προπονητικής αλλαγής.

Οι υποψήφιοι και η επιστροφή του Ποτσετίνο στην Premier League

Πριν επικρατήσει η επιλογή του Ποτσετίνο, στη λίστα των υποψηφίων για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχαν συμπεριληφθεί οι Τζούλιαν Νάγκελσμαν, Αντόνιο Κόντε και Έντι Χάου. Εξετάστηκε επίσης η περίπτωση του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος απέρριψε το ενδεχόμενο ανάληψης της θέσης.

Ο Ποτσετίνο γνωρίζει την Premier League από την προηγούμενη παρουσία του στην Αγγλία. Εργάστηκε στη Σαουθάμπτον και την Τότεναμ κατά την περίοδο 2013-2019, ενώ τη σεζόν 2023-2024 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι. Στο προπονητικό βιογραφικό του περιλαμβάνεται επίσης η θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο πρώην διεθνής Αργεντινός απολαμβάνει εκτίμησης στο αγγλικό ποδόσφαιρο και έχει εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό την επιθυμία να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποδέσμευσής του από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ο Ποτσετίνο αναμένεται να μεταβεί στο Μάντσεστερ μαζί με τους συνεργάτες του.

Ο σχεδιασμός προβλέπει να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ στην αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες των εθνικών ομάδων.