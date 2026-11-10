Παυλίδης: Σταθερά στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ της Ευρώπης – Πρώτος ο Ραφίνια

Στην τρίτη θέση της κατάταξης με τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης παραμένει ο Βαγγέλης Παυλίδης, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, έφτασε τα 11 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές, χάρη στο τέρμα που σημείωσε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Εστρέλα Αμαδόρα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με 3-2.
Πρώτος ο Ραφίνια
Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει σημειώσει 15 γκολ σε 11 αγώνες, διατηρώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στους επιθετικούς των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος βρήκε δίχτυα στη νίκη της ομάδας του με 3-0 απέναντι στη Βαλένθια και έφτασε τα 13 τέρματα σε 12 συμμετοχές.
Ο πίνακας με τους κορυφαίους σκόρερ στην «γηραιά ήπειρο»
1. Ραφίνια (29 ετών/Μπαρτσελόνα/Βραζιλία) 15 γκολ σε 11 αγώνες
2. Κιλιάν Μπαπέ (27 ετών/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 13 γκολ σε 12 αγώνες
3. Βαγγέλης Παυλίδης (27 ετών/Μπενφίκα/Ελλάδα) 11 γκολ σε 11 αγώνες
4. Γκιφτ Ορμπαν (24 ετών/Αμεντσπορ/Νιγηρία) 10 γκολ σε 11 αγώνες
5. Λαμίν Γιαμάλ (19 ετών/Μπαρτσελόνα/Ισπανία) 10 γκολ σε 12 αγώνες
6. Βίκτορ Οσιμεν (27 ετών/Γαλατασαράϊ/Νιγηρία) 9 γκολ σε 8 αγώνες
7. Ντούσαν Βλάχοβιτς (26 ετών/Μπεσίκτας/Σερβία) 9 γκολ σε 9 αγώνες
8. Νίκλας Φούλκρουγκ (33 ετών/Βέρντερ Βρ./Γερμανία) 9 γκολ σε 9 αγώνες
9. Σβεν Μάϊνανς (20 ετών/Αϊντχόφεν/Ολλανδία) 9 γκολ σε 10 αγώνες
10. Γκουστάβο Βαρέλα (21 ετών/Μόντσα/Πορτογαλία) 9 γκολ σε 10 αγώνες