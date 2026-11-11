Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών σχετικά με την Ανταλλαγή Πληροφοριών GloBE

Κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή η Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Πληροφοριών για την Παγκόσμια Καταπολέμηση της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης (GloBE) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η Συμφωνία υπογράφηκε από την Ελληνική Δημοκρατία στην Αθήνα, στις 18 Μαρτίου 2026, με σχετική δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το σχετικό νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, με την κύρωση της εν λόγω Συμφωνίας θεσπίζονται κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Πληροφοριών GloBE των υπόχρεων Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλοι ΠΕ) μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Δικαιοδοσιών, οι οποίες έχουν προσχωρήσει και έχουν θέσει σε ισχύ τη Συμφωνία δυνάμει της παρ. 2 του Τμήματος 8 αυτής.

Η κεντρική υποβολή των Δηλώσεων Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 5100/2024 (Α’ 49), περί δήλωσης πληροφοριών συμπληρωματικού φόρου, προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και τρίτης Δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τελική Μητρική Οντότητα ή η Ορισθείσα Υποβάλλουσα Οντότητα, ούτως ώστε να είναι δυνατή ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών για το εκάστοτε οικονομικό έτος αναφοράς.

Η κυρούμενη ΠΣΑΑ, ως ειδική συμφωνία αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 5100/2024, αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών των Δικαιοδοσιών για τις οποίες αυτή είναι σε ισχύ και καθιερώνει ένα ασφαλές και τυποποιημένο Πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή των κανόνων του Πυλώνα ΙΙ του ΟΟΣΑ.

Η κύρωση της Συμφωνίας εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας αναφορικά με τον Πυλώνα ΙΙ και συμπληρώνει το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο εισήχθησαν οι σχετικές υποχρεώσεις για την επιβολή του παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης των Ομίλων ΠΕ.

Με την κυρούμενη ΠΣΑΑ διευρύνεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να λαμβάνει εγκαίρως αξιόπιστες Πληροφορίες από άλλες Δικαιοδοσίες, εξορθολογίζεται η συμμόρφωση των Ομίλων ΠΕ, περιορίζεται το διοικητικό βάρος τόσο για τις Φορολογικές Διοικήσεις όσο και για τους Ομίλους ΠΕ και επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις υπόχρεες οντότητες.

Η υπό κύρωση ΠΣΑΑ διευκολύνει την εκτέλεση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ, με τα συναφή Παραρτήματα Α και Β’ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4153/2013 (Α’ 116). Ως εκ τούτου, τυχόν αναφορές στο κείμενο της ΠΣΑΑ σε «Σύμβαση»ή σε «άρθρα Σύμβασης» ή σε «Παραρτήματα της ή σε της Σύμβασης» νοούνται ως αναφορές στη Σύμβαση, στα Παραρτήματα Α’ και Β’ και στο Πρωτόκολλο, όπως κυρώθηκαν με τον ν. 4135/2013.