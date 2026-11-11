Βίντεο: Βρετανός μπήκε στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες λύνοντας 4 Κύβους του Ρούμπικ… τρέχοντας απόσταση 1,5 χιλιομέτρου σε 5 λεπτά

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Τις μοναδικές του ικανότητες στο τρέξιμο και στη γρήγορη επίλυση του Κύβου του Ρούμπικ συνδύασε ένας Βρετανός αθλητής, καταφέρνοντας να γράψει το όνομά του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Τζορτζ Σόλεϊ κατάφερε να λύσει τέσσερις κύβους ενώ έτρεχε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, πετυχαίνοντας έναν εντυπωσιακό χρόνο-ρεκόρ.

Το νέο κατόρθωμα

Η προσπάθεια του Σόλεϊ έλαβε χώρα στις 12 Οκτωβρίου, χαρίζοντάς του την κορυφή για τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης γρίφων εν κινήσει.

Συγκεκριμένα, ο Σόλεϊ τερμάτισε τη διαδρομή του 1,5 χιλιομέτρου και έλυσε 4 φορές τον Κύβο του Ρούμπικ σε μόλις 5 λεπτά και 9,25 δευτερόλεπτα.

Το εγχείρημα απαιτούσε από τον αθλητή να ακολουθεί συγκεκριμένο μοτίβο: έλυνε έναν κύβο, έτρεχε έναν γύρο στον στίβο του γυμνάσιο Central Tech στο Τορόντο του Καναδά και επανελάμβανε τη διαδικασία μέχρι να συμπληρωθούν τέσσερις επιτυχημένες προσπάθειες και να συμπληρωθεί το απαιτούμενο μήκος διαδρομής.

Πρωτότυπες διακρίσεις

Ο Σόλεϊ διαθέτει ήδη πλούσιο ιστορικό σε παρόμοιους τίτλους, έχοντας στο ενεργητικό του επιδόσεις που συνδυάζουν την αντοχή με την πνευματική εγρήγορση.

Μεγαλωμένος στο Νόρθαμπτονσαϊρ της Αγγλίας, ο Σόλεϊ κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο τον Οκτώβριο του 2022, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση στους περισσότερους κύβους γρίφου που λύθηκαν επάνω σε skateboard.

Συνδυάζοντας δύο από τις μεγαλύτερες αγάπες του -την ισορροπία στη σανίδα και την ταχύτητα επίλυσης-, κατάφερε να κάνει κόλπα και να ολοκληρώσει συνολικά 500 κύβους σε κάτι περισσότερο από 90 λεπτά.

Όπως εξομολογήθηκε τότε στα στελέχη των Ρεκόρ Γκίνες, δεν ήταν σίγουρος τι πονούσε περισσότερο: τα πόδια του, τα δάχτυλά του ή το μυαλό του.

Ο Βρετανός επέστρεψε μόλις έναν μήνα αργότερα για να καταρρίψει το ρεκόρ στους περισσότερους Κύβους του Ρούμπικ που λύθηκαν εντός 24ώρου, ολοκληρώνοντας το ασύλληπτο νούμερο των 6.931 κύβων σε μία μόνο ημέρα.

Την προσπάθειά του στήριξαν οι φίλοι του, οι οποίοι τον τάιζαν στο στόμα στα διαλείμματα, ενώ ο ίδιος διατηρούσε έναν αμείωτο ρυθμό, λύνοντας κατά μέσο όρο έναν κύβο κάθε 12,5 δευτερόλεπτα σε όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου δοκιμασίας.

Ωστόσο, η πιο τολμηρή του απόπειρα ήρθε ίσως το 2024 στον Μαραθώνιο του Λονδίνου (TCS London Marathon), όπου έθεσε ως στόχο να λύσει όσους περισσότερους κύβους μπορούσε τρέχοντας μια ολόκληρη κλασική διαδρομή, φτάνοντας τους 520 επιτυχημένους συνδυασμούς.

Αν και το συγκεκριμένο ρεκόρ του έχει πλέον καταρριφθεί από τον Ισπανό Τότι Μοράγκας Παρντέλ, ο οποίος ολοκλήρωσε 561 κύβους, η πρόσφατη επιτυχία του αποδεικνύει περίτρανα ότι ο Τζορτζ Σόλεϊ δεν είναι από τους ανθρώπους που τα παρατούν εύκολα.