Δήμητρα Παπαδήμα για τις αισθητικές επεμβάσεις: «Για μένα είναι σίχαμα – Είναι όλες καρμπόν, ίδιες»

Την άποψή της για τις αισθητικές επεμβάσεις, τη γυναικεία εμφάνιση και το πέρασμα του χρόνου εξέφρασε η Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία αναφέρθηκε επίσης στη συμπεριφορά που έχει αντιμετωπίσει από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου.

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026. Μεταξύ άλλων, σχολίασε τις αλλαγές στην εμφάνιση νεαρών γυναικών μέσω αισθητικών παρεμβάσεων, ενώ αποκάλυψε ότι κάνει περιστασιακά botox, κυρίως όταν πρόκειται να συμμετάσχει σε κάποια παράσταση.

Αναφερόμενη στις αισθητικές επεμβάσεις, η Δήμητρα Παπαδήμα εξέφρασε την αντίθεσή της, επισημαίνοντας ότι πολλές γυναίκες καταλήγουν να μοιάζουν μεταξύ τους.

«Για μένα είναι σίχαμα. Καταλαβαίνω, βέβαια, την ανασφάλεια. Βλέπω όλα τα κορίτσια με χείλια, στήθος και τους ποπούς το καλοκαίρι με το μαγιό… Δεν βλέπω το ωραίο του πράγματος. Είναι όλες καρμπόν, ίδιες», δήλωσε.

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Η αναφορά στην ηλικία και το botox

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τη γήρανση και τις διαφορές που διακρίνει ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες ως προς την εμφάνισή τους με το πέρασμα των χρόνων.

«Νομίζω ότι η φύση είναι λίγο άδικη με τη γυναίκα, γιατί όταν μεγαλώνει, μεγαλώνει λίγο άσχημα. Βλέπεις τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον Ρόμπερτ Ντενίρο, 83 ετών, τον είδα και λέω: “Τι άντρακλας είναι αυτός;”. Ανέκαθεν μου άρεσε, βέβαια. Εγώ μεγάλωσα πια, τα βλέπω με άλλο μάτι», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε εάν προχωρά σε αισθητικές παρεμβάσεις, η Δήμητρα Παπαδήμα απάντησε ότι κάνει botox περίπου κάθε δύο χρόνια, αν και θεωρεί τη συγκεκριμένη διαδικασία μάταιη.

«Εγώ κάνω, όταν είναι να παίξω. Κάνω πού και πού ένα botox, κάθε δύο χρόνια. Το θεωρώ εντελώς μάταιο. Πάω στον γιατρό και του λέω: “Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ πέρα;” και μου απαντάει: “Έλα τώρα, μιας και ήρθες”. Αλλά ας κάνω και κάτι για μένα. Έχω να πάω στο κομμωτήριο πάνω από δύο χρόνια, μόνη μου τα βάφω για τις άσπρες τρίχες», εξήγησε.

Όσα είπε για τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ισχύος στον χώρο της.

«Η ζωή είναι πολύ απλή. Λίγη κατανόηση θέλει, και το λέω εγώ που σιχαίνομαι τους ανθρώπους του χώρου μου, αυτούς που έχουν τη δύναμη, γιατί μου έχουν φερθεί θεόσκατα. Παρ’ όλα αυτά, έχω φτάσει σε μια ηλικία και τους κατανοώ. Είναι βλάκες, τι να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε όλοι έξυπνοι», είπε.

Αυτή την περίοδο, η Δήμητρα Παπαδήμα δραστηριοποιείται στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη συγγραφή, συνδυάζοντας την υποκριτική με τη δημιουργία πρωτότυπων έργων.