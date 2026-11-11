Τραγωδία στο Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη για τους εγκαυματίες

Για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 μετατέθηκε η δίκη που αφορά 12 εγκαυματίες της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένας ανήλικος. Πρόκειται για πληγέντες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων της κύριας δίκης για την τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018.

Η νέα αναβολή αποφασίστηκε λόγω εκκρεμότητας που αφορά την πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων σχετικά με τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει τρεις από τους καταδικασθέντες της αρχικής υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση δεν έχει καταστεί ακόμη αμετάκλητη, γεγονός που δεν επιτρέπει την προχώρηση της νέας δικαστικής διαδικασίας.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις καταγγελίες για ελλείψεις στην καταγραφή των θυμάτων της πυρκαγιάς. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 υποστηρίζει ότι 25 εγκαυματίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη δίκη, ενώ επισημαίνει ότι ούτε στη νέα διαδικασία προβλέπεται η συμμετοχή όλων των πληγέντων.

Η φονική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:46 της 23ης Ιουλίου 2018, στην περιοχή Νταού Πεντέλης. Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα οι φλόγες να περάσουν τη λεωφόρο Μαραθώνος και να επεκταθούν στον Νέο Βουτζά, τη Ραφήνα, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι.

Κάτοικοι και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν σε κατοικίες και δρόμους, ενώ πολλοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν σωτηρία στη θάλασσα. Η καταστροφή άφησε πίσω της 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ανάμεσα στις πιο τραγικές στιγμές εκείνης της ημέρας ήταν ο θάνατος 26 ανθρώπων στο οικόπεδο της οικογένειας Φράγκου.

Η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης

Η πρώτη δίκη ολοκληρώθηκε στις 29 Απριλίου 2024, με το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών να κηρύσσει έξι κατηγορουμένους ενόχους και να αθωώνει 15. Οι ποινές που επιβλήθηκαν μετατράπηκαν σε χρηματικές, με αποτέλεσμα κανένας από τους καταδικασθέντες να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου σε δεύτερο βαθμό, με τη δίκη στο Εφετείο να διαρκεί περίπου 11 μήνες και να ολοκληρώνεται στις 3 Ιουνίου 2025. Δέκα από τους 21 κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι.

Τέσσερις από αυτούς οδηγήθηκαν στη φυλακή: ο τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ Ιωάννης Φωστιέρης και ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης. Οι ποινές τους ανήλθαν συνολικά σε 340 έτη, με εκτιτέα τα πέντε. Για τους υπόλοιπους έξι καταδικασθέντες επιβλήθηκαν συνολικές ποινές 238 ετών, οι οποίες μετατράπηκαν σε χρηματικές.

Στις 29 Μαΐου 2026, ο Άρειος Πάγος έκρινε αμετάκλητη την ενοχή των καταδικασθέντων. Ωστόσο, αναίρεσε εν μέρει την απόφαση του Εφετείου ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου για τρεις από τους τέσσερις καταδικασθέντες που είχαν οδηγηθεί στη φυλακή, συγκεκριμένα για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη.

Το ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου στο Εφετείο, το οποίο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 απέρριψε ξανά το αίτημα αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού.

Οι διεκδικήσεις των συγγενών και των εγκαυματιών

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών ζητεί να αναγνωριστούν όλοι όσοι υπέστησαν τις συνέπειες της τραγωδίας, εκφράζοντας προβληματισμό για το γεγονός ότι δεκάδες εγκαυματίες δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη ποινική διαδικασία. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τον επίσημο αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες καταγραφής τους.

Όπως τονίζει, η δικαστική διερεύνηση και η διεκδίκηση δικαιωμάτων δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν από τους πληγέντες εκτός. Για τις οικογένειες των θυμάτων και τους εγκαυματίες, η αναζήτηση δικαιοσύνης παραμένει ανοιχτή υπόθεση, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων δικαστικών σταδίων.

«Δεν μπορεί να υπάρχουν αόρατα θύματα, αναπάντητα ερωτήματα και επιλεκτικές αλήθειες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.