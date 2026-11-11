Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ: Πέθανε σε σε ηλικία 66 ετών ο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ

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Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο πρέσβης της Ρωσίας στις ΗΠΑ, Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ (Alexander Darchiev), όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Το υπουργείο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του, χαρακτηρίζοντάς τον «διακεκριμένο διπλωμάτη» που ηγήθηκε σε ένα από τα πιο υπεύθυνα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Υπηρετούσε ως πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τις 6 Μαρτίου 2025, έχοντας διοριστεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την αποχώρηση του προκατόχου του, Ανατόλι Αντόνοφ, στα τέλη του 2024. Αποστολή του ήταν να ηγηθεί μιας επαναπροσέγγισης με την κυβέρνηση Τραμπ, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει ανησυχία στην Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Υπήρξε επίσης έμπειρος διπλωμάτης καριέρας, έχοντας διατελέσει διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά (2014–2021).

Καταγωγή και πρώτα χρόνια

Ο Αλεξάντερ Ντάρτσιεφ γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1960 από οικογένεια διπλωμάτη στην Ουγγαρία. Σπούδασε ιστορία στη Σχολή Ιστορίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, από όπου αποφοίτησε το 1983, ενώ έμαθε να μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Κατά τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών ΗΠΑ και Καναδά της Σοβιετικής Ακαδημίας Επιστημών, πριν ενταχθεί στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών το 1992, αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καριέρας του υπηρέτησε στο Τμήμα Βόρειας Αμερικής.

Η διπλωματική σταδιοδρομία του

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 διετέλεσε επικεφαλής τμήματος στο Τμήμα Βόρειας Αμερικής του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν αναλάβει ρόλο συμβούλου στη Ρωσική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Το 2003 διορίστηκε αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής. Στη συνέχεια, από το 2005 έως το 2010, υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Ρωσικής πρεσβείας στις ΗΠΑ με τον βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού.

Από τις 24 Οκτωβρίου 2014 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021 διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στον Καναδά, ενώ από το 2016 κατέχει τον ανώτατο διπλωματικό βαθμό του Έκτακτου και Πληρεξούσιου πρέσβη. Μετά τη θητεία του στον Καναδά, ανέλαβε Διευθυντής του Τμήματος Βόρειας Αμερικής.

Ο διορισμός του ως πρέσβης στις ΗΠΑ

Μετά την απαλλαγή του Ανατόλι Αντόνοφ από τα καθήκοντά του ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2024, γνωστοποιήθηκε τον επόμενο μήνα ότι ο Ντάρτσιεφ προτάθηκε για τη θέση αυτή, αν και δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2025, ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες αποτελούσαν συνέχεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με αντικείμενο την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων και την άρση περιορισμών στις πρεσβείες τους. Στη συνάντηση αυτή, η αμερικανική αντιπροσωπεία παρέδωσε διακοίνωση αποδοχής του διορισμού του.

Στις 28 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε επίσημα ο διορισμός του με τη συγκατάθεση της αμερικανικής κυβέρνησης, και στις 6 Μαρτίου 2025 διορίστηκε επίσημα πρέσβης στις ΗΠΑ από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με το προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμόν 121.