Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Αχαϊα: Έπεσαν μάντρες – Άνοιξαν τάφοι και φάνηκαν οστά – ΦΩΤΟ

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Πολλές ζημιές σε περιουσίες, σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία της Αχαϊας, προκάλεσε η κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι άνοιξαν μέχρι και τάφοι, φάνηκαν οστά και έπεσαν μάντρες.

Η Πολιτική Προστασία Π.Ε. Αχαΐας παραμένει σε ετοιμότητα, με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Στην “άλλη πλευρά της γέφυρας”, οι εικόνες είναι ως και σοκαριστικές. Οι φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το PatraPress, από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής στη Ζήρια, προκαλούν δέος, καθώς άνοιξαν τάφοι, γκρεμίστηκε τοίχος του νεκροταφείου, μέχρι που φάνηκαν και οστά νεκρού.

Συγκεκριμένα, υποχώρησε τοίχος του νεκροταφείου, με αποτέλεσμα, τάφοι που ακουμπούσαν επί αυτού να βρίσκονται πλέον ανοιχτοί, μέχρι που φάνηκαν και ανθρώπινα οστά…

Λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά κατέληξαν σε δρόμους, αυλές και κοινόχρηστους χώρους και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας. Προβλήματα σημειώθηκαν και στην Ολυμπία Οδό, όπου χρειάστηκε να εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας.

Ολυμπία Οδός – Εκτροπή κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Ολυμπίας Οδού, στο ύψος της Παναγοπούλας και κοντά στη σχετική σήραγγα. Η έντονη βροχόπτωση παρέσυρε μεγάλες ποσότητες λάσπης και άλλα φερτά υλικά, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Για την προστασία των οδηγών, η παραχωρησιούχος εταιρεία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

Η συσσώρευση των υλικών δημιούργησε δυσκολίες στην κίνηση, ενώ συνεργεία προχώρησαν στον καθαρισμό του δρόμου. Περίπου στις 9 το πρωί δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος του κάμπινγκ “Tsolis”, στο Λαμπίρι. Εκεί, μεγάλες ποσότητες λάσπης κατέληξαν στο οδόστρωμα εξαιτίας της βροχόπτωσης, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Καμάρες, Ζήρια και Σαλμενίκο

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αιγιαλείας και αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στους δρόμους που συνδέουν τις Καμάρες με τη Ζήρια και το Σαλμενίκο, καθώς και στη διαδρομή από το Λαμπίρι προς τη Ζήρια.

Προβλήματα σημειώθηκαν επίσης σε διάφορα σημεία του Λόγγου, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε δυσκολίες στο οδικό δίκτυο.

Πλημμύρισαν αυλές κατοικιών στην Άβυθο

Η κακοκαιρία επηρέασε και τον οικισμό της Αβύθου Ροδοδάφνης, όπου νερά συγκεντρώθηκαν σε αυλές κατοικιών, προκαλώντας προβλήματα στους κατοίκους.

Παράλληλα, χρειάστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής, καθώς καταγράφηκαν κλήσεις για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

Αίγιο

Ζημιές σημειώθηκαν και στην πλατεία Δεξαμενής στο Αίγιο, όπου πέτρες που αποκολλήθηκαν από μάντρα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας φθορές στο όχημα.

Το περιστατικό προστέθηκε στα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος, τα συνεργεία του δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, βρίσκονται επί ποδός και πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία, με στόχο την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την έκταση των προβλημάτων, δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Στη Ζήρια, όπου είχαν σημειωθεί πτώσεις υλικών και υπήρξε ανησυχία για τον αποκλεισμό του δρόμου, υπήρξε συνεννόηση με τον δήμο για την αποστολή χωματουργικού μηχανήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός.

Η εθνική οδός Πατρών–Κορίνθου δεν έκλεισε σε κανένα σημείο.

Από τις 7 το πρωί σημειώθηκε περιστατικό που προκάλεσε προσωρινή καθυστέρηση στην κυκλοφορία, καθώς χρειάστηκε να περιοριστεί η κίνηση στο ένα ρεύμα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καθαρισμός. Με την άμεση κινητοποίηση εργολάβου και σε συνεννόηση με την αστυνομία, η κυκλοφορία συνεχίστηκε κανονικά.

Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη εικόνα στην περιοχή, έχουν καταγραφεί μικρής έκτασης προβλήματα σε δύο με τρία χωριά, κυρίως από χώματα, λάσπες και πέτρες που κατέληξαν σε δρόμους. Τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη καθαριστεί, ενώ δεν αναφέρονται σοβαρές ζημιές ή αποκλεισμοί.

Ειδική αναφορά έγινε στην περιοχή του Camping Τσόλης, όπου καταγράφηκαν προβλήματα. Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Παλαιά Εθνική Οδό, όπου σημειώθηκε μικρής έκτασης κατολίσθηση.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του οδοστρώματος και απομάκρυνσης των φερτών υλικών, με στόχο την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά με τη συνδρομή της Αστυνομίας.