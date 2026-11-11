Άνοιξαν ξανά τα καταστήματα της Pizza Fan – Επέστρεψαν στις θέσεις τους περίπου 2.500 εργαζόμενοι – Δείτε φωτογραφίες

Συνολικά 107 καταστήματα της Pizza Fan επαναλειτουργούν από σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας, με περίπου 2.500 εργαζόμενους να επιστρέφουν στις θέσεις τους.

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ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 107 καταστήματα της Pizza Fan επαναλειτουργούν από σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.
  • Περίπου 2.500 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού.
  • Οι παραγγελίες και οι διανομές πραγματοποιούνται κανονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, της εφαρμογής, τηλεφωνικά αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνολικά 107 καταστήματα της Pizza Fan επαναλειτουργούν από σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας.

Pizza Fan: Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα, επιστρέφουν 2.000 εργαζόμενοι – Κανονικά οι παραγγελίες και οι διανομές από σήμερα

Περίπου 2.500 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω των social media, τα 107 καταστήματα λειτουργούν ξανά από τις 13.00 σήμερα, με τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Pizza Fan: «Ανοίγουν την Τετάρτη 107 καταστήματα και το delivery» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, όπως και πριν από την αναστολή λειτουργίας: μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Pizza Fan, της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
Φωτό από intime
ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
Φωτό από intime
ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
Φωτό από intime
ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
Φωτό από intime
ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ
Φωτό από intime

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