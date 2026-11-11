Στεγαστική κρίση στην Ισπανία: Γενική απεργία έπειτα από 14 χρόνια – «Φωτιά» τα ενοίκια, οργή στους δρόμους

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Οι εργαζόμενοι στην Ισπανία κατέβηκαν την Τετάρτη σε γενική απεργία, παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για μια μαζική διαμαρτυρία ενάντια στην κρίση προσιτής κατοικίας στη χώρα, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προσφυγή στις κάλπες για τις πρόωρες εκλογές.

Ιστορική κινητοποίηση

Σύμφωνα με το Reuters, αυτή είναι η πρώτη γενική απεργία εδώ και 14 χρόνια που υποστηρίζεται από κοινού από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας, την UGT και την CCOO, καθώς και από άλλες οργανώσεις εργαζομένων και ενώσεις ενοικιαστών που νιώθουν οργή από την εκτίναξη των ενοικίων και τις εξώσεις.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αλλάξουμε το στεγαστικό μοντέλο αυτής της χώρας από πάνω μέχρι κάτω, ώστε τα σπίτια να είναι για να ζουν οι άνθρωποι και όχι στην υπηρεσία μιας μειοψηφίας εισοδηματιών», δήλωσε η Αλίθια δελ Ρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, καθώς η απεργία ξεκίνησε τα μεσάνυχτα.

Nationwide general strike in Spain https://t.co/yKWcL8X7ZM — Reuters (@Reuters) November 11, 2026



Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η Ισπανία αντιμετωπίζει έλλειψη περίπου 750.000 κατοικιών, αριθμός που προβλέπεται να αυξηθεί σε πάνω από ένα εκατομμύριο έως το 2028.

Καθώς λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν οικονομικά την αγορά κατοικίας, η ενοικίαση έχει αυξηθεί απότομα, ασκώντας τεράστια πίεση στην αγορά.

Ο μέσος όρος του ενοικίου στα 1.176 ευρώ ισοδυναμεί με περίπου το 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία, σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας.

Υψηλή συμμετοχή παρά την κακοκαιρία

Τα σχέδια για μαζικές διαδηλώσεις το απόγευμα απειλήθηκαν από δύο καταιγίδες, με τις ονομασίες Τσαρλς και Μπρούνα, οι οποίες οδήγησαν τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET να εκδώσει προειδοποιήσεις για 14 περιφέρειες λόγω ισχυρών ανέμων, θυελλωδών θαλασσών και σφοδρών βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα UGT και CCOO, η πρώιμη συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 90% στα λιμάνια και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με αναφορές για «ολική διακοπή εργασιών» σε εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Volkswagen στη Ναβάρα και της SEAT στη Βαρκελώνη.

#HuelgaGeneral | Continúan los piquetes, los cortes de tráfico y las alteraciones en el transporte en distintos puntos de España. 👉 La jornada deja centros de trabajo y sectores estratégicos paralizados, además de incidentes entre manifestantes y policías y problemas para garantizar los servicios mínimos. — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 11, 2026



Τα συνδικάτα κατέγραψαν επίσης συμμετοχή 85% στη βιομηχανία κρέατος, 82% στην αποκομιδή απορριμμάτων και 75% στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, φτάνοντας το 38%, καθώς και στο 35% για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Οι εντάσεις φούντωσαν στην αρχή της απεργίας στη χονδρεμπορική αγορά Mercamadrid της Μαδρίτης, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 1.000 διαδηλωτές.

Το παράρτημα της CCOO στη Μαδρίτη ανέφερε στην πλατφόρμη X ότι η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον των απεργών και συνέλαβε έναν εξ αυτών, ενώ 13 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

🚨 Tensión en la #HuelgaGeneral de Bizkaia: 👮🏻 La policía ha procedido a la detención de un sindicalista de @CCOO en medio de reproches de los asistentes, quienes señalaban que el detenido acababa de sufrir el impacto de un vehículo. https://t.co/nbkUmY0UWJ — Comisiones Obreras (@CCOO) November 11, 2026



Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη αλλά όχι τη χρήση σπρέι πιπεριού, αν και ανέφερε ότι αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη διάλυση χωριστής διαμαρτυρίας στην περιοχή Καραμπάντσελ.

La jornada de huelga general arranca con piquetes por toda España, enfrentamientos y cargas policiales en puntos como Mercamadrid o las cocheras del transporte público CCOO y UGT denuncian “agresiones” de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos https://t.co/IIdekEiI0h — EL MUNDO (@elmundoes) November 11, 2026

Οι εκλογές και η σιδηροδρομική τραγωδία

Η απεργία ακολουθεί εβδομάδες διαδηλώσεων που προκλήθηκαν από την έξωση και τον επακόλουθο θάνατο της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη.

Αυτές οι διαμαρτυρίες, σε συνδυασμό με την απόρριψη από το κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα κυβερνητικών διαταγμάτων που στόχευαν στον περιορισμό των εξώσεων και των πιέσεων στα ενοίκια, ώθησαν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση έχει επιρρίψει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για τα αυξανόμενα ενοίκια και την ανεπαρκή στεγαστική προσφορά στη δεξιά αντιπολίτευση που διοικεί πολλές περιφέρειες και δήμους.

Ο Σάντσεθ, του οποίου το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να αξιοποιήσει την οργή των ψηφοφόρων για τη στέγαση και να απομακρύνει την πολιτική ατζέντα από μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς που αφορούν τον στενό του κύκλο και ένα φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, οι ηγέτες των συνδικάτων και πολλοί διαδηλωτές έχουν δηλώσει ότι θεωρούν επίσης υπεύθυνη την κεντρική κυβέρνηση για τη στεγαστική κρίση, καθώς και για το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία φέτος.

Την Τρίτη, οι μηχανοδηγοί πραγματοποίησαν στάση εργασίας απαιτώντας περισσότερες επενδύσεις στη συντήρηση και την ασφάλεια, προκαλώντας ευρεία αναστάτωση στα ταξίδια.