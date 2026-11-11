Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο δικηγόρος για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε ο δικηγόρος που εμπλέκεται στην υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τη χρήση «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη. Η ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Voria.gr, ο κατηγορούμενος προσήλθε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στον δικηγόρο αποδίδεται συνεργασία με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απολογίες τριών συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος

Ο 34χρονος λογιστής, ο οποίος απολογήθηκε χθες, Τρίτη (10/11) κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ανάμεσα σε εκείνους που αφέθηκαν ελεύθεροι, ήταν και ο ηθοποιός και το μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.

Ο ένας από αυτούς επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα, η οποία τον πλήρωνε κάθε μήνα για να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.

Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.

Η θέση γνωστού επιχειρηματία της εστίασης

Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise).

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται προσωπικά δεν έχουν φορολογικές οφειλές.

«Δεν ήμουν ενήμερος για χρέος στο όνομά μου»

«Το είπα και στην κατάθεσή μου με όλη την ειλικρίνεια που με διακρίνει, δεν είχα υπόψη μου ότι υπήρχε χρέος στο όνομά μου σε τέτοιο επίπεδο. Και δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Eιπώθηκε για 550.000 αλλά άλλαξε το νούμερο και πήγε 300.000 από όσο ενημερώθηκα από τον δικηγόρο μου, κ. Παπαδόπουλο. Γι’ αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνώριζα. Όπως υπάρχει και μία οφειλή που γνώριζα γι’ αυτήν, από μία επιχείρηση που είχα το 2002 και την έκλεισα, την πούλησα και πληρώθηκαν εν μέρει κάποια φορολογικά κομμάτια από την καινούρια, που πήρε την τότε επιχειρηματική δραστηριότητα από μένα. Το τότε πρόσωπο. Και είχαν μείνει 70.000 χρέος στο όνομά μου. Αυτά με τις προσαυξήσεις είχαν ανέβει. Και με τα άλλα που ήρθαν από τις εταιρείες που με χρέωναν σε αυτό το επίπεδο, φτάσαμε τα 300.000» είπε στο LIVE News στο MEGA ο Ερρίκος Πετιλόν.

«Βεβαίως και υπάρχει εκμετάλλευση. Ψάχνουν κάποιοι να βρουν υποψήφια θύματα, που έχουν ανάγκες, 100-200-500 ευρώ δεν μιλάμε για εκατομμύρια, και στήνονται αυτές οι δουλειές. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Και το χειρότερο σε αυτή την εμπειρία είναι ότι μετά, όταν εγώ ήθελα να σταματήσω με αυτό, τότε και λίγο μετά, το 24, και δεν μου απάνταγαν πια. Δεν τους έβρισκα. Μέχρι που έφτασα σε σημείο να βάλω δικηγόρο, που με δυσκολία έπρεπε εγώ να πληρώσω εκείνη την εποχή και τα λοιπά. Μου έδιναν πεντακόσια ευρώ. Οι άνθρωποι που πέφτουν σε αυτή την παγίδα, δεν παίρνουν τίποτα φοβερά χρήματα», τόνισε για την φερόμενη εμπλοκή του ως αχυράνθρωπος.

«Δεν επικροτώ σε καμία περίπτωση την παραβατικότητα. Σε καμία περίπτωση. Θα μπορούσα να ήμουν ένας σοβαρός παραβατικός με όλες τις εμπειρίες που είχα και δεν επέλεξα αυτό το δρόμο. Παρόλα αυτά και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, η εποχή που ζούμε όλοι είναι εννοείται, υπάρχει σοβαρό θέμα στην οικονομία. Η φτώχεια ή τα πολύ λίγα χρήματα για τους πιο πολλούς Έλληνες. Τώρα το να διαφύγεις στην παραβατικότητα να μου πεις είναι λύση; Όχι, συμβαίνει. Είναι η εποχή που το βοηθάει. Παρόλο που είμαι ευφυέστατος άνθρωπος, όταν έχω έρθει στα «καλά μου» ή έχει ισορροπήσει και ο διπολισμός μου που με ταλαιπώρησε πολλά χρόνια, ξεπέρασα και πολλά θέματα του εθισμού και τα λοιπά. Δε θα μείνουμε πάλι σε αυτό, αλλά πρέπει να δώσω και τα στοιχεία για να αιτιολογήσω γιατί η λογική μου που είμαι πολύ λογικός όταν είμαι όπως είμαι σήμερα, να ήταν λίγο διαστρεβλωμένη ή θολή ή η ανάγκη και η ανασφάλεια να με άφησε να κάνω ένα βήμα προς το κομμάτι του της μικρής παραβατικότητας. Η παραβατικότητα είναι μία. Δεν είναι ότι διαχωρίζω», συνέχισε.

«Κατονόμασα τα πρόσωπα»

«Κατονόμασα τα πρόσωπα. Βεβαίως και κατονόμασα. Δε θα το πω δημοσίως. Αυτά είναι τιποτένια, πρόσωπα. Είναι ένα πρόσωπο, που δεν έχει ζωή, δεν έχει μέλλον και δεν ξέρει τι να κάνει και θέλει να βγάζει λεφτά με αυτό τον τρόπο. Και τρώει άλλους εκατό ανθρώπους που είναι ευάλωτοι. Είναι γυναίκα αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν συνδέεσαι σε μία πάλι εποχή που εγώ ήμουν σε μία πάλι άλλη μία φορά σε μία διάσταση κατάθλιψης ή ανισορροπίας συναισθηματικής, πάνω σε αυτό και έχοντας κατέβει επίπεδο από αυτό που μου αξίζει σαν άνθρωπος και έχω κατέβει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο που δεν μου αξίζει και σχετίζομαι με ανθρώπους του πεζοδρομίου, όχι με την καλή έννοια, με την άσχημη έννοια του πεζοδρομίου, γιατί υπάρχει και καλή έννοια. Έχω ζήσει και τις δύο πλευρές. Θα κάνεις και το λάθος, θα βρεθεί ο «διάολος», μπεις στην κόλαση», υπογράμμισε ο Ερρίκος Πετιλόν.

Στην ερώτηση, τον πιο «άσχημο ρόλο», το πιο βρώμικο παιχνίδι ποια από τις δύο το έπαιξε; Η λογίστρια ή η άλλη, ο Πετιλόν απάντησε, «Η άλλη. Αυτή που με οδήγησε στη λογίστρια».