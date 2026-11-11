Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε περίπου 300 σχολεία – «Θα σας αφανίσουμε»

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Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Ιταλία, καθώς ένα κύμα ανώνυμων απειλητικών μηνυμάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών προκάλεσε την εσπευσμένη εκκένωση σχολικών συγκροτημάτων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) που εστάλη ταυτόχρονα σε σχολεία πολλών ιταλικών πόλεων.

Μαθητές και προσωπικό στα ιδρύματα που στοχοποιήθηκαν εκκενώθηκαν αμέσως, ενώ οι δυνάμεις επιβολής του νόμου πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικών.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο περιστατικό είχε σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες, όταν ένα παρόμοιο email είχε αποσταλεί σε 280 διευθυντές σχολείων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι La7 ότι 300 σχολεία επηρεάστηκαν από τις απειλές για βόμβες, προσθέτοντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί.

Το περιεχόμενο του email

Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας περιείχε ευθείες και ακραίες απειλές, αναφέρει το Ansa.

«Ήρθαμε να σας αφανίσουμε. Θα διαπράξουμε γενοκτονία κατά των Ιταλών», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο μήνυμα, το οποίο έφερε την υπογραφή του Μιχαήλ Αντρόποφ, φερόμενου ως ηγέτη της οργάνωσης «Vilayat of Misoginistan» (Βιλαγιάτ του Μισογιστάν).

«Έχω προετοιμαστεί πολύ καιρό γι’ αυτό: να σκοτώσω τον καθένα από εσάς. Μόλις άφησα στο κτίριό σας, μέσα σε μια πλαστική σακούλα, έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό με πυροκροτητή εξ αποστάσεως.

Τον τοποθέτησα με τέτοιο τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να διαδοθεί σε ολόκληρο το κτίριο. Από εσάς θα απομείνουν μόνο οστά και μια μικρή αιματηρή λακκούβα.

Επιπλέον, τοποθετήσαμε μια βόμβα στον κινητήρα του αυτοκινήτου του πρωθυπουργού σας.

Στη συνέχεια, θα αποτελειώσουμε τους επιζώντες με μαχαίρια».

Απειλές με το ίδιο όνομα

Το μπαράζ των απειλητικών μηνυμάτων στα ιταλικά σχολεία φαίνεται πως αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας εκφοβισμού στην Ευρώπη.

Όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο Reuters, στις 6 Νοεμβρίου αρκετοί ευρωπαϊκοί τηλεοπτικοί σταθμοί έγιναν αποδέκτες παρόμοιων προειδοποιήσεων για τοποθέτηση βομβών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ανάμεσα στους παραλήπτες των απειλών ήταν το ιρλανδικό δημόσιο δίκτυο RTE, το βρετανικό Sky News και το βουλγαρικό Nova TV. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αμέσως στις εγκαταστάσεις τους δεν αφήσαν κανένα ευρήμα, επιβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για κακόβουλη φάρσα.

Ωστόσο, οι συνέπειες ήταν σοβαρές: το RTE αναγκάστηκε να διακόψει το ζωντανό πρόγραμμά του μεταδίδοντας μουσική και προηχογραφημένα μηνύματα για τρεις ώρες, ενώ η αίθουσα συντακτών του Nova TV εκκενώθηκε εσπευσμένα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από το μπαράζ των απειλών.

Εντούτοις, τόσο το RTE όσο και το Nova TV έλαβαν ηλεκτρονικά μηνύματα με την υπογραφή κάποιου που αυτοαποκαλείται «Μιχαήλ Αντρόποφ», μια πιθανή αναφορά στον Γιούρι Αντρόποφ, πρώην Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης.

Το απειλητικό email που εστάλη στους τηλεοπτικούς σταθμούς έφερε τον τίτλο «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ».

«Θέλουμε να μάθει ολόκληρος ο κόσμος για εμάς, γι’ αυτό και ένας από τους πράκτορές μας έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας. Θα πυροδοτηθεί σε 45 λεπτά. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή. Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα είναι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών που περιμένουν την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον», προειδοποιούσε το περιεχόμενο του email.