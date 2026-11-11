Έκλυση αερίων σε πισίνα των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί: Η Πυροσβεστική απομάκρυνε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ – Εξιτήριο για 5 από τα 13 παιδιά

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση δοχείου με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, κοντά στον χώρο της πισίνας στα εκπαιδευτήρια «Καίσαρη» στο Κορωπί, όπου νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό έκλυσης αναθυμιάσεων, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά 28 ατόμων σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:20. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε την απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο.

«Τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα»

«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» ανέφερε ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Εκπαιδευτηρίων, Ηλίας Καίσαρης.

Εξιτήριο για 5 από τα 13 παιδιά

Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας είναι τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για 13 παιδιά ηλικίας έξι ετών (8 αγόρια και 5 κορίτσια). Τα παιδιά υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ πέντε από αυτά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Τα υπόλοιπα οκτώ υποβάλλονται σε εξετάσεις και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, τα παιδιά παρουσίασαν αδιαθεσία έπειτα από εισπνοή αερίου, πιθανότατα χλωρίου, από χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα. Για τη διακομιδή των παιδιών κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τα μετέφεραν στο «Αγλαΐα Κυριακού», συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων.

Το ΕΚΑΒ είχε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή των ατόμων στα νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Στο «Σωτηρία» και 12 ενήλικες

Στο μεταξύ, 12 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ ακόμη δύο μεταφέρονται από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναφέρεται σοβαρό πρόβλημα υγείας.