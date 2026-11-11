Εξιτήριο για 5 από τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο «Παίδων» έπειτα από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου στο Κορωπί

Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας είναι τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από εισπνοή αερίου, πιθανότατα χλωρίου, σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

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νοσοκομείο Παίδων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας είναι τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.
  • Πέντε από τα παιδιά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.
  • Στο μεταξύ, 12 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς να αναφέρεται σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας είναι τα 13 παιδιά που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από αναθυμιάσεις σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για 13 παιδιά ηλικίας έξι ετών (8 αγόρια και 5 κορίτσια). Τα παιδιά υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ πέντε από αυτά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο και έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους. Τα υπόλοιπα οκτώ υποβάλλονται σε εξετάσεις και παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, τα παιδιά παρουσίασαν αδιαθεσία έπειτα από εισπνοή αερίου, πιθανότατα χλωρίου, από χημικά που χρησιμοποιούνται στην πισίνα. Για τη διακομιδή των παιδιών κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τα μετέφεραν στο «Αγλαΐα Κυριακού», συνοδεία εκπαιδευτικών και γονέων.

Το ΕΚΑΒ είχε επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή των ατόμων στα νοσοκομεία για ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

Στο «Σωτηρία» και 12 ενήλικες

Στο μεταξύ, 12 ενήλικες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ ακόμη δύο μεταφέρονται από το Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναφέρεται σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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