Στο «Παίδων» 13 μαθητές με αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από εισπνοή χημικών σε πισίνα σχολείου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης σε σχολική μονάδα της Αττικής, έπειτα από περιστατικό έκθεσης μαθητών και ενηλίκων σε χημικές ουσίες καθαρισμού πισίνας. Συνολικά 13 μαθητές διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», επτά ενήλικες στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και δύο συντηρητές στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου. Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.

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Πισίνα - Παίδων, μαθητές με αναπνευστικά προβλήματα από χημικά πισίνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης σε σχολική μονάδα της Αττικής, έπειτα από περιστατικό έκθεσης μαθητών και ενηλίκων σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό πισίνας.
  • Συνολικά 13 μαθητές διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ επτά ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και δύο συντηρητές στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.
  • Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού και οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (11/11) σε σχολική μονάδα της Αττικής, έπειτα από περιστατικό έκθεσης μαθητών και ενηλίκων σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, 13 μαθητές παρουσίασαν αδιαθεσία, έπειτα από εισπνοή χημικών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές και να κληθούν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι 13 ανήλικοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε από το σχολείο με υπεύθυνη δήλωση της μητέρας του.

 

Στο «Σωτηρία» και 7 ενήλικες

Παράλληλα, στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν επτά ενήλικες, ενώ οι δύο συντηρητές της πισίνας μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Στο σημείο επιχείρησαν επτά ασθενοφόρα και ένα όχημα του ΕΚΑΒ, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά το περιστατικό. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν οι εγκαταστάσεις όπου στεγάζονταν παιδιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά προϊόντα, καθώς και τα ακριβή αίτια του περιστατικού, παραμένουν υπό διερεύνηση.

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