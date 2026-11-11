Εύβοια: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν περισσότερα από 850 αρνιά στη Ριτσώνα – Ζημιά άνω των 65.000 ευρώ

Ο κτηνοτρόφος Αποστόλης Κυλερτζής κατήγγειλε ότι άγνωστοι αφαίρεσαν σταδιακά περισσότερα από 850 αρνιά από την εγκατάστασή του στη Ριτσώνα Ευβοίας, προκαλώντας ζημιά άνω των 65.000 ευρώ. Εργαζόμενος είχε παρατηρήσει τη μείωση του κοπαδιού, ενώ η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

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Οι κτηνοτρόφοι ζητούν λύσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την κλοπή περισσότερων από 850 αρνιών από την κτηνοτροφική του μονάδα στη Ριτσώνα Ευβοίας κατήγγειλε στην Αστυνομία επιχειρηματίας, με την οικονομική ζημιά να ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.
  • Όπως προκύπτει από την καταγγελία, τα ζώα αφαιρέθηκαν σταδιακά σε βάθος χρόνου, καθώς ο ιδιοκτήτης απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση.
  • Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες αφαιρέθηκαν τα ζώα, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κλοπή περισσότερων από 850 αρνιών από την κτηνοτροφική του μονάδα στη Ριτσώνα Ευβοίας κατήγγειλε στην Αστυνομία ο επιχειρηματίας Αποστόλης Κυλερτζής, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα αφαιρέθηκαν σταδιακά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η οικονομική ζημιά, όπως ανέφερε, ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Evima.gr, ο κτηνοτρόφος ανέφερε στην κατάθεσή του ότι εργαζόμενος της επιχείρησης είχε παρατηρήσει τη σταδιακή μείωση του αριθμού των ζώων. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως την κατάσταση και να μην μπορέσει να παρέμβει.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, η εξαφάνιση των αρνιών δεν πραγματοποιήθηκε σε μία ημέρα, αλλά σε βάθος χρόνου, με τον επιχειρηματία να διαπιστώνει τελικά την απώλεια σημαντικού μέρους του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας του.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες αφαιρέθηκαν τα ζώα, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

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