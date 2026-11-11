Εύβοια: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν περισσότερα από 850 αρνιά στη Ριτσώνα – Ζημιά άνω των 65.000 ευρώ

Την κλοπή περισσότερων από 850 αρνιών από την κτηνοτροφική του μονάδα στη Ριτσώνα Ευβοίας κατήγγειλε στην Αστυνομία ο επιχειρηματίας Αποστόλης Κυλερτζής, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα αφαιρέθηκαν σταδιακά, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η οικονομική ζημιά, όπως ανέφερε, ξεπερνά τις 65.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το Evima.gr, ο κτηνοτρόφος ανέφερε στην κατάθεσή του ότι εργαζόμενος της επιχείρησης είχε παρατηρήσει τη σταδιακή μείωση του αριθμού των ζώων. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως την κατάσταση και να μην μπορέσει να παρέμβει.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, η εξαφάνιση των αρνιών δεν πραγματοποιήθηκε σε μία ημέρα, αλλά σε βάθος χρόνου, με τον επιχειρηματία να διαπιστώνει τελικά την απώλεια σημαντικού μέρους του ζωικού κεφαλαίου της μονάδας του.

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες αφαιρέθηκαν τα ζώα, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπευθύνων.