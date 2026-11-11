Βόλος: Στον ανακριτή ο 34χρονος συνεργός του λιμενικού που ασελγούσε σε ανήλικους – Ο ρόλος του στα ραντεβού

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Τετάρτη (11/11), ο 34χρονος ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση του 58χρονου ανώτερου αξιωματικού του Λιμενικού που συνελήφθη στον Βόλο τον Νοέμβριο του 2025, με κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους έναντι αμοιβής. Ο 34χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία συνέργειας, ενώ η υπερασπιστική του γραμμή αναμένεται να επικεντρωθεί στη νοητική υστέρηση από την οποία πάσχει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 58χρονος επικοινωνούσε μαζί του και τον ρωτούσε πού βρίσκονταν οι ανήλικοι. Ο 34χρονος Ρομά φέρεται να απαντούσε ότι θα επικοινωνήσει μαζί τους ή θα μεταφέρει τα σχετικά μηνύματα, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τόσο ο λιμενικός όσο και οι νεαροί φέρονται να έχουν καταθέσει ότι δεν έλαβε χρήματα ούτε ζήτησε οποιαδήποτε αμοιβή για τις ενέργειές του.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η υπεράσπιση αναμένεται να υποστηρίξει ότι η νοητική του κατάσταση περιόριζε σημαντικά την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται πλήρως τις επικοινωνίες και τον ρόλο που του ανατίθετο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατάσταση φέρεται να επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον 58χρονο, ενώ προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο 34χρονος δεν μπορούσε να οργανώσει μόνος του συναντήσεις, να διαπραγματευτεί ή να ζητήσει και να λάβει χρήματα.

Η απολογία του πραγματοποιείται περίπου έναν χρόνο μετά τη σύλληψη του λιμενικού, καθώς η ογκώδης δικογραφία και οι ανακριτικές ενέργειες που απαιτήθηκαν καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της έρευνας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης είχε ζητηθεί, μεταξύ άλλων, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων.

Η σύλληψη του λιμενικού και οι καταγγελίες για τα 5.000 ευρώ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2025, όταν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν τον 58χρονο αξιωματικό έξω από σχολικό συγκρότημα στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο λιμενικός φέρεται να προσέγγισε δύο 14χρονους μαθητές και να τους επιβίβασε στη μοτοσικλέτα του, με σκοπό να τους μεταφέρει σε διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι φέρεται να είχε προχωρήσει και στο παρελθόν σε γενετήσιες πράξεις έναντι χρηματικής αμοιβής με τους ίδιους ανηλίκους, αλλά και με ακόμη ένα παιδί.

Παράλληλα, οι Εσωτερικές Υποθέσεις διερεύνησαν καταγγελίες για δωροληψία, σύμφωνα με τις οποίες ο αξιωματικός φέρεται να είχε λάβει 5.000 ευρώ από ιδιώτη, προκειμένου να μεσολαβήσει για υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του και να αποτρέψει προβλεπόμενο έλεγχο σε πλοίο.

Για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης κατηγορήθηκαν, κατά περίπτωση, ο 58χρονος, δύο ιδιώτες και ένας ακόμη αξιωματικός του Λιμενικού, ηλικίας 56 ετών. Οι κατηγορίες περιλάμβαναν δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Στις 12 Νοεμβρίου 2025 ο 58χρονος απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή Βόλου και, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στις φυλακές Γρεβενών.