Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος που τον αναζητούσαν οι ελβετικές Αρχές για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης

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Στη σύλληψη 51χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν από τις ελβετικές Αρχές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορά σε διεθνές δίκτυο που δραστηριοποιείται στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, με τις κατασχέσεις που καταγράφονται στο σχετικό αίτημα έκδοσης να ανέρχονται συνολικά σε 21 τόνους από το 2019.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και από το Τμήμα SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Η δράση του διεθνούς κυκλώματος

Σύμφωνα με το αίτημα έκδοσης των ελβετικών Αρχών, ο 51χρονος κατηγορείται ότι συμμετέχει, τουλάχιστον από το 2019, σε ανεξάρτητη εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα στην Ευρώπη, η οποία χρησιμοποιεί δίκτυο εμπορικών εταιρειών για να διευκολύνει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης.

Παράλληλα, του αποδίδεται η υποστήριξη μίας ή περισσότερων εγκληματικών οργανώσεων στη Λατινική Αμερική, κυρίως στον Ισημερινό, οι οποίες εμπλέκονται στην οργάνωση και τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών από το 2019.

Οι ελβετικές Αρχές αποδίδουν στον κατηγορούμενο ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την οργάνωση δικτύου εταιρειών, καθώς και στη στρατολόγηση προσώπων ως μελών ή υποστηρικτών εγκληματικής οργάνωσης. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, κατηγορείται ότι συνέβαλε στη διευκόλυνση της εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι υποστήριζε τη λειτουργία της οργάνωσης αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό διοικητικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας παράλληλα εμπορικές εταιρείες.

Στο αίτημα έκδοσης περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς στον 51χρονο αποδίδεται η διευκόλυνση της διοχέτευσης χρημάτων παράνομης προέλευσης σε υφιστάμενη εταιρική δομή, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Κατασχέσεις 21 τόνων κοκαΐνης από το 2019

Στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα των ελβετικών Αρχών καταγράφονται κατασχέσεις συνολικά 21 τόνων κοκαΐνης από το 2019. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες αποστολές ναρκωτικών, πέραν εκείνων που έχουν εντοπιστεί.

Κατά τη σύλληψη του 51χρονου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.