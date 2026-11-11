Φώτης Σεργουλόπουλος για Μαρία Μπακοδήμου: «Ήταν ένα trademark – Δεν είχα λόγο να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω εκπομπή μόνος μου»

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Για το τέλος της πολυετούς τηλεοπτικής συνεργασίας του με τη Μαρία Μπακοδήμου, αλλά και για το ενδεχόμενο να αναλάβει μόνος του την παρουσίαση μιας εκπομπής, μίλησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στις Rainbow Mermaids.

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι η ολοκλήρωση της κοινής επαγγελματικής τους πορείας τον έκανε να επανεξετάσει τα επόμενα βήματά του, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να παρουσιάσει μια εκπομπή χωρίς συμπαρουσιαστή.

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τη Μαρία Μπακοδήμου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος την χαρακτήρισε με μία φράση: «Ήταν ένα trademark».

Στη συνέχεια, παρομοίασε τον επαγγελματικό τους χωρισμό με ένα απότομο φρενάρισμα, περιγράφοντας τη διαδικασία προσαρμογής που ακολούθησε.

«Είναι λίγο σαν ένα… πώς, ρε παιδί μου, πας με μια ταχύτητα με ένα αυτοκίνητο και πατάς ένα φρένο. Για όλες τις δουλειές, σχέσεις, παίζει αυτό, να κάνεις έτσι ένα “ωπ, κάτσε να το ξαναδώ λιγάκι και να ξαναρχίσω”. Και να βάλω πάλι μπρος και να προχωρήσω», ανέφερε.

«Δεν είχα κανέναν λόγο να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω εκπομπή μόνος μου»

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε επίσης για την επιλογή του να συνεργάζεται με άλλους παρουσιαστές, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική προτίμηση και όχι για αδυναμία να αναλάβει μόνος του μια τηλεοπτική εκπομπή.

«Κοίταξε, μ’ αρέσουν οι συνεργασίες γενικότερα. Άκου, εγώ δεν είχα κανέναν λόγο να αποδείξω σε κανέναν, ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό, ότι μπορώ να κάνω εκπομπή μόνος μου. Έκανα κάτι, θυμάμαι, παιχνίδια μόνος μου. Δεν είναι το θέμα ότι θέλω μόνος μου να είμαι front man», είπε.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παρουσιάσει μόνος του μια εκπομπή στο μέλλον, εφόσον προκύψει μια πρόταση που θα τον ενδιαφέρει.

«Θα μπορούσα. Και μπορεί, ας πούμε, αν υπάρχει ένα concept, να το κάνω. Δηλαδή, αν το σκεφτώ και αν μου αρέσει. Δεν έχει τύχει», κατέληξε.