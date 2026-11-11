Νέα επιστημονική θεωρία αμφισβητεί την ηλικία του Σύμπαντος – Μπορεί να είναι 26,7 δισεκατομμυρίων ετών

Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε δεδομένο ότι η απάντηση κρύβεται κάπου κοντά στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, η ίδια η φύση της επιστήμης είναι να αμφισβητεί τα πάντα – ακόμα και τα πιο θεμελιώδη «δεδομένα» μας.

Μια νέα, ανατρεπτική θεωρία έρχεται τώρα να ταράξει τα νερά της Αστροφυσικής, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος μας ίσως τελικά κρύβει τα διπλάσια χρόνια στην πλάτη του. Το πιο εντυπωσιακό; Αυτή η τολμηρή υπόθεση άρχισε ήδη να περνάει με επιτυχία τα πρώτα, σκληρά επιστημονικά τεστ.

Στην τελευταία ανατροπή της σύγχρονης κοσμολογικής έρευνας, μια νέα αμφιλεγόμενη θεωρία που υποστηρίζει ότι το σύμπαν μας θα μπορούσε να είναι κατά πολύ παλαιότερο από ό,τι πιστεύαμε –ίσως σχεδόν διπλάσιο από την τρέχουσα αποδεκτή ηλικία του– πέρασε ακόμα ένα σημαντικό τεστ συνέπειας με τις αστρονομικές παρατηρήσεις.

Αυτό το εναλλακτικό κοσμολογικό μοντέλο, το οποίο αναλύεται σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Universe, θέτει νέες προκλήσεις στις παγιωμένες απόψεις σχετικά με τη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια και την εξέλιξη του σύμπαντος.

Το νέο μοντέλο, που αναπτύχθηκε από τον φυσικό Rajendra Gupta του Πανεπιστημίου της Οτάβα, διατυπώνει μια πρωτότυπη υπόθεση: ότι το Σύμπαν ενδέχεται να έχει ηλικία έως και 26,7 δισεκατομμύρια χρόνια, εκτίμηση που θα το καθιστούσε σχεδόν δύο φορές παλαιότερο από ό,τι υπολόγιζαν οι προηγούμενες επιστημονικές θεωρίες.

Διπλασιάζοντας την ηλικία του Σύμπαντος

Στο επίκεντρο της νέας θεωρίας βρίσκεται ένα πλαίσιο γνωστό ως συμμεταβαλλόμενες σταθερές σύζευξης συν κουρασμένο φως (CCC+TL), το οποίο υποστηρίζει ότι τα φαινόμενα που οι αστροφυσικοί συνήθως συνδέουν με τη σκοτεινή ύλη ή τη σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσαν αντ’ αυτού να εξηγηθούν λόγω μεταβολών στις θεμελιώδεις φυσικές σταθερές.

Ο Γκούπτα, μαζί με τον συνάδελφό του Νικόλαο Σαμαρά, αναφέρουν τώρα ότι το μοντέλο τους μπορεί να αναπαράγει με ακρίβεια τις προβλέψεις για την αφθονία των ελαφρών στοιχείων που σχηματίστηκαν λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang).

Επιπλέον, η ομάδα αναφέρει το αμφιλεγόμενο εύρημα ότι το νέο τους πλαίσιο μπορεί επίσης να εξηγήσει φαινόμενα που περιλαμβάνουν τις καμπύλες περιστροφής των γαλαξιών, και μάλιστα με τρόπους που προσφέρουν εναλλακτικές ερμηνείες οι οποίες δεν απαιτούν την ύπαρξη σκοτεινής ύλης.

«Οι απίθανοι πρώιμοι γαλαξίες μετατρέπονται σε προβλέψιμους γαλαξίες», δήλωσε πρόσφατα ο Γκούπτα σε δελτίο τύπου σχετικά με την έρευνα, προσθέτοντας ότι «προβλέπουμε πως υπάρχουν γαλαξίες πολύ πέρα από τις αποστάσεις που έχει φτάσει το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb».

Μια φορά κι έναν καιρό, σε γαλαξίες πολύ, πολύ μακριά…

Οι ισχυρισμοί του Γκούπτα για γαλαξίες που βρίσκονται πολύ πέρα από αυτούς που μπορούν να παρατηρήσουν οι ισχυρότερες αστρονομικές μας δυνάμεις ενδέχεται σύντομα να δοκιμαστούν, καθώς το πρόγραμμα GLIMPSE του τηλεσκοπίου Webb είναι επί του παρόντος προγραμματισμένο να ξεκινήσει την αναζήτηση για εξαιρετικά μακρινούς γαλαξίες, ενδεχομένως σε μετατοπίσεις προς το ερυθρό (redshifts) που ξεπερνούν το 50.

Σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο της κοσμολογίας, ο σχηματισμός γαλαξιών μεγάλης μάζας γίνεται όλο και πιο δύσκολος σε τόσο πρώιμες εποχές, καθώς πιθανότατα δεν θα είχαν αρκετό χρόνο για να αναπτυχθούν τότε, εάν οι τρέχουσες εκτιμήσεις για την ηλικία του σύμπαντος είναι σωστές.

Ωστόσο, το μοντέλο CCC+TL δεν επιβάλλει τέτοιους περιορισμούς, καθώς υποδηλώνει ότι το σύμπαν θα είχε ήδη ηλικία περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων ετών τη στιγμή που, βάσει των σημερινών εκτιμήσεων, η ηλικία του θα ήταν μόλις 300 εκατομμύρια έτη.

Ένα εναλλακτικό μοντέλο μπροστά σε νέες δοκιμασίες

Προς το παρόν, το πλαίσιο CCC+TL βρίσκεται σαφώς εκτός των κυρίαρχων κοσμολογικών τάσεων, και οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη αποδείξει πως μπορεί να αναπαράγει με επιτυχία όλες τις παρατηρήσεις που αποτελούν σήμερα τη βάση του καθιερωμένου μοντέλου.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο Γκούπτα και οι συνάδελφοί του ελπίζουν ότι οι νέες παρατηρήσεις που γίνονται εφικτές χάρη στο Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb και άλλα προηγμένα παρατηρητήρια θα βοηθήσουν να προσδιοριστεί εάν το νέο μοντέλο μπορεί να εξηγήσει το πλήρες φάσμα των κοσμολογικών παρατηρήσεων που απαιτούνται για να αμφισβητήσει τα τρέχοντα αποδεκτά μοντέλα.

Προς το παρόν, πάντως, ο Γκούπτα παραμένει αισιόδοξος.

«Η επιτυχία αυτή θα πρέπει να ενθαρρύνει τους αστρονόμους να πάρουν στα σοβαρά το νέο μοντέλο», ανέφερε ο Γκούπτα σε δήλωσή του. «Είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί, αλλά πιστεύουμε ότι επεκτείνει τη φυσική του Σύμπαντος πέρα από τα όρια του μοντέλου ΛCDM».

Η μελέτη των Gupta και Samaras με τίτλο «A Big Bang Nucleosynthesis Consistency Test of the CCC+TL Cosmology» δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Universe.