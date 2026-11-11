Ιράν: «Ούτε κόκκος εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός χώρας» – Κόκκινη γραμμή από την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα

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Σε κατηγορηματική απόρριψη οποιουδήποτε συμβιβασμού για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας προχώρησε η Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την έξοδο εμπλουτισμένου υλικού από την ιρανική επικράτεια, ενώ παράλληλα απείλησε με πλήγματα σε απομακρυσμένες αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση νέων στρατιωτικών επιθέσεων.

Κόκκινη γραμμή

Το Ιράν δεν θα επιτρέψει ούτε σε ένα σωματίδιο εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση τυχόν νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.



Ο Ρεζαΐ, όπως μεταδίδει το Reuters, παραχώρησε συνέντευξη στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν την ανάγκη για πρόσθετη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, με τους αναλυτές να επισημαίνουν τον πιο διαλλακτικό τόνο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ρεζαΐ ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, απηύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ: «Οποιεσδήποτε νέες αμερικανικές επιθέσεις θα απαντηθούν επίσης με τη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων σε μεγάλη απόσταση».

Η οδηγία Χαμενεΐ και το απόθεμα του 60%

Η στάση της Τεχεράνης ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει δώσει οδηγία σύμφωνα με την οποία το ουράνιο της χώρας, που βρίσκεται σε επίπεδο σχεδόν κατάλληλο για κατασκευή πυρηνικών όπλων, δεν πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό, ανέφεραν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν διέθετε 440,9 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% -επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για πολιτική χρήση- όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.

Το πόσο από αυτό το υλικό έχει επιβιώσει παραμένει ασαφές.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και καιρό το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Το Ιράν αρνείται την κατηγορία.

Η πρόταση μέσω Κατάρ

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον έχει τονίσει ότι τα πυρηνικά ζητήματα πρέπει να αποτελούν μέρος των αρχικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν που θα αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη θέτει τους δικούς της όρους.

Το Ιράν απέστειλε στις ΗΠΑ μια πυρηνική πρόταση μέσω του Κατάρ, η οποία θα συζητηθεί μόνον αφού η Ουάσινγκτον ικανοποιήσει επτά αιτήματα που έχει παρουσιάσει η Τεχεράνη, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.