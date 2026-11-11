Καστοριά: Συνελήφθησαν μία 34χρονη και ένας 38χρονος με πάνω από 18 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο

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Στη σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης (10/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς. Πρόκειται για μία 34χρονη Ελληνίδα και έναν 38χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέφεραν με αυτοκίνητο 18 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, εντόπισαν σε περιοχή της Καστοριάς ένα ύποπτο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη, με συνοδηγό τον 38χρονο.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο όχημα υπήρχαν δύο ταξιδιωτικοί σάκοι, οι οποίοι περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, μεικτού βάρους 18,8 κιλών.

Εκτός από την ποσότητα των ναρκωτικών, οι Αρχές κατέσχεσαν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα με ισάριθμες κάρτες SIM.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

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