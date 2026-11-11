Νέα εποχή για το gov.gr με αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών – Τι αλλάζει σε κάμερες και social media

Στη νέα έκδοση του gov.gr, που θα επιτρέπει την ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να αναζητούν και να υποβάλλουν ψηφιακά πιστοποιητικά, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση.

«Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι και έρχεται αυτό να κουμπώσει λίγο και με την πρώτη μας κουβέντα ότι μετά από τόσες διαλειτουργικότητες που έχουν αναπτυχθεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ο πολίτης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δε χρειάζεται να κατεβάσει έστω και ψηφιακά πιστοποιητικά. Αυτά υπάρχουν και απλά με τη συναίνεσή του θα μπορούν να γίνουν διάφορες διαδικασίες και μάλιστα και βαριές διαδικασίες ή διαδικασίες που μπορεί να ζητάνε πέντε και δέκα τέτοιου είδους πιστοποιητικά», ανέφερε. Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας της νέας πλατφόρμας (σ.α. αρχές του 2027), σημείωσε: «Θα συναινούμε ότι ναι, συναινούμε αυτά μας τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν για αυτή τη χρήση που έχουμε αιτηθεί και πλέον η διαδικασία θα τρέχει μόνη της, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσουμε το πιστοποιητικό ή να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση».

Έρχονται ακόμη 1.000 κάμερες

Αναφερόμενος στο σύστημα καταγραφής τροχαίων παραβάσεων, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι στην Αττική υπάρχουν 388 κάμερες της Περιφέρειας και περίπου 40 επιπλέον έξυπνες κάμερες σε δρόμους και λεωφορεία. «Οι δύο διαγωνισμοί για το πληροφοριακό σύστημα και τις υπόλοιπες χίλιες κάμερες έχουν ολοκληρωθεί και είμαστε σε φάση αξιολόγησης προσφορών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονταν σε ζητήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ηλεκτρονική αποστολή των κλήσεων και στην ανάγκη προσοχής απέναντι σε απόπειρες εξαπάτησης. «Θα λάβετε ένα SMS. Και προσοχή, το SMS που θα λάβετε δεν θα έχει ποτέ σύνδεσμο τον οποίο θα πατήσετε», τόνισε, εξηγώντας ότι η ειδοποίηση θα ενημερώνει τον παραβάτη για την ύπαρξη κλήσης στη θυρίδα του στο gov.gr Wallet. Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ακόμη ότι καταγράφεται μείωση των θανατηφόρων τροχαίων που ξεπερνά το 30% από το 2019, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η κλήση έρχεται σε μερικές ώρες, όχι σε δέκα χρόνια».

Social Media: Επιβεβαίωση ηλικίας μέσω Kids Wallet

Στην προστασία των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ αναφέρθηκε στη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα και στις συζητήσεις με τις ψηφιακές πλατφόρμες ενόψει της εφαρμογής της από την 1η Ιανουαρίου 2027. «Αυτό το οποίο ζητάμε από τις πλατφόρμες λοιπόν, αφού τους εξηγήσουμε ποια είναι η νομοθεσία, γιατί είναι αυτές οι πλατφόρμες και κάποιες άλλες, είναι κυρίως το θέμα της επιβεβαίωσης ηλικίας», δήλωσε. Όπως διευκρίνισε, ο έλεγχος δεν συνεπάγεται ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά επιβεβαίωση του ηλικιακού ορίου μέσω του Kids Wallet. «Στην Ελλάδα υπάρχει το Kids Wallet για τη δουλειά αυτή. Λαμβάνουμε μόνο ένα, οι πλατφόρμες λαμβάνουν μόνο ένα σήμα, ένα ψηφίο για το αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από δεκαπέντε», ανέφερε. Ο κ. Παπαστεργίου αναγνώρισε ότι η καθολική εφαρμογή του μέτρου δεν θα είναι εύκολη, επισημαίνοντας παράλληλα τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media στον ύπνο, στην εκπαίδευση και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Για τη διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών και τη συμβολή της ψηφιοποίησης στην αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εξασφαλίστηκαν 800 νέες διαλειτουργικότητες πληροφοριακών συστημάτων. «Η ψηφιοποίηση στην ουσία τι είναι; Είναι διαφάνεια, η ψηφιοποίηση είναι ιχνηλασιμότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ΑΑΔΕ και το ελληνικό FBI διαθέτουν πλέον περισσότερα εργαλεία για τη διασταύρωση και επεξεργασία δεδομένων. «Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες πλέον υποθέσεις για διαλεύκανση, γιατί οι υποθέσεις και η τεχνολογία υπάρχουν και είναι εδώ, χρησιμοποιούνται», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη διασύνδεση μητρώων και στην αξιοποίηση του Προσωπικού Αριθμού, υπογράμμισε ότι στο παρελθόν δεν ήταν πάντοτε δυνατή ακόμη και η ασφαλής αντιστοίχιση στοιχείων του ίδιου πολίτη μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. «Πλέον μπορούμε να διαθέσουμε δεδομένα, να διασταυρώσουμε βάσεις δεδομένων και να δώσουμε στην υπηρεσία των αρχών όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουν σωστούς ελέγχους», ανέφερε. Σύμφωνα με τον υπουργό, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, τόσο για τον εντοπισμό οικονομικών παραβάσεων όσο και για την εξιχνίαση εγκλημάτων μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.