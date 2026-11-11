Σχολείο στην Ηλεία πήρε το όνομα «Ισαάκ-Σολωμού» – «Η μνήμη μεγαλώνει, δρόμος η λευτεριά» λέει η κόρη του

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Σχολείο στην Πελοπόννησο προχώρησε σε μια άκρως συμβολική κίνηση. Να μετονομαστεί το Γενικό Λύκειο Βουνάργου στην Ηλεία σε «Ισαάκ – Σολωμού». Πρόκειται για την πρώτη επίσημη ονοματοδοσία εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα προς τιμήν των δύο μαρτύρων της σύγχρονης ιστορίας.

Την είδηση υποδέχθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση η κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία.

Με σχετική ανάρτησή της, χαρακτήρισε την απόφαση της σχολικής κοινότητας ως «μια ακτίνα ελπίδας». Υπογράμμισε δε τη σημασία του να παραμένει άσβεστη η μνήμη σε μια περίοδο που αυτή κινδυνεύει να ξεθωριάσει.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον διευθυντή του σχολείου, Αντώνη Σπανό, και αγκαλιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της περιοχής.

Για την Αναστασία Ισαάκ, το γεγονός ότι ένα ολόκληρο λύκειο αποφασίζει να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα δεν αποτελεί απλώς μια τυπική απόδοση τιμής. Λειτουργεί ως μια ηχηρή απάντηση ενάντια στη λήθη.

«Η μνήμη μεγαλώνει, δρόμος η λευτεριά!», έγραψε χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την πράξη, οι νέοι της Ηλείας συνδέουν πλέον τα σχολικά τους χρόνια με τα ονόματα δύο ανθρώπων που έγιναν αδιαπραγμάτευτα σύμβολα του αγώνα, πληρώνοντας με τη ζωή τους τη διεκδίκηση της ελευθερίας.

Ο 24χρονος τότε Τάσος Ισαάκ δολοφονήθηκε βάναυσα από αστυνομικούς του ψευδοκράτους και εποίκους το απόγευμα της 11ης Αυγούστου του 1996, στην “Πράσινη Γραμμή” στη Δερύνεια.

Άφησε την τελευταία του πνοή 95 μέτρα από την την ελληνοκυπριακή πλευρά και 32 από την τουρκοκυπριακή, σύμφωνα με την έκθεση του OHE. Από τη γενικευμένη συμπλοκή στη νεκρή ζώνη τραυματίστηκαν συνολικά 54 Ελληνοκύπριοι, 17 Τουρκοκύπριοι και 12 μέλη της ειρηνευτικής δύναμης.

Στις 24 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, επιδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένεια του Τάσου Ισαάκ.