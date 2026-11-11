Άγιος Παντελεήμονας: Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης από την Μπουρκίνα Φάσο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Στην ταυτοποίηση του βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα αφρικανικής καταγωγής, πιθανότατα από τη Νέα Γουινέα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το Mega , οι πληροφορίες που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα δείχνουν ότι οι Αρχές έχουν καταλήξει στο συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του.

Αρχικά, οι αστυνομικοί εξέτασαν την περίπτωση ενός άνδρα από το Καμερούν, ο οποίος είχε φιλοξενήσει την 24χρονη την πρώτη νύχτα. Ωστόσο, από την έρευνα αποκλείστηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν δύο έως τρία ακόμη πρόσωπα από τον κύκλο των αλλοδαπών γνωστών της γυναίκας, με τις Αρχές να αποκλείουν δύο από αυτά.

Οι έρευνες στράφηκαν στον τρίτο άνδρα, ο οποίος διαμένει κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα. Στην ταυτοποίησή του συνέβαλαν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ενώ, σύμφωνα με το Mega, υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από την εναπόθεση της βαλίτσας στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αστυνομικοί δεν θεωρούν πιθανό ο θάνατος της 24χρονης να συνδέεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αντίθετα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε διαπληκτισμός μέσα στην κατοικία του υπόπτου, χωρίς ο θάνατός της να ήταν προσχεδιασμένος.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και ο χρόνος θανάτου

Η σορός της 24χρονης εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε βαλίτσα, σε προχωρημένη σήψη. Κατά την αρχική ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια εγκληματικής ενέργειας, ενώ δεν εντοπίστηκε κάταγμα του υοειδούς οστού, εύρημα που μπορεί να συνδέεται με στραγγαλισμό.

Παράλληλα, οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από ασφυξία, έπειτα από τοποθέτηση μαξιλαριού στο πρόσωπο της γυναίκας. Για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Από την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση προκύπτει ότι η 24χρονη πέθανε περίπου επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της, δηλαδή γύρω στην 1η Νοεμβρίου. Το χρονικό αυτό στοιχείο εξετάζεται σε συνδυασμό με όσα έχουν καταθέσει πρόσωπα του περιβάλλοντός της, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τελευταίες μετακινήσεις και επαφές της.

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Η τελευταία συνάντηση με τον σύντροφό της και η δήλωση εξαφάνισης

Η Αραμάτα είχε επιστρέψει στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της εποχικής εργασίας της στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του συντρόφου της, η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, 29 Οκτωβρίου, περίπου στις 14:00, στο σπίτι του στην Κυψέλη, όπου τη φιλοξενούσε.

Ο άνδρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η 24χρονη τον ενημέρωσε πως θα έβγαινε για βόλτα και καφέ, χωρίς να του διευκρινίσει τον προορισμό της ή το πρόσωπο που ενδεχομένως θα συναντούσε. Όπως κατέθεσε, από εκείνη τη στιγμή δεν επικοινώνησε ξανά μαζί της.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε έξι ημέρες αργότερα, το απόγευμα της 4ης Νοεμβρίου, όταν ο σύντροφός της επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου αφήνει αδιευκρίνιστο το διάστημα από την τελευταία συνάντηση που περιέγραψε ο σύντροφός της έως την 1η Νοεμβρίου. Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν πού βρισκόταν η 24χρονη και με ποια πρόσωπα είχε επικοινωνήσει κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί αναζητούν το κινητό τηλέφωνό της, εξετάζουν το κοινωνικό της περιβάλλον και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.