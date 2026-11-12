Βαγγέλης Λιάκος: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών – Στα 37 του, έγινε το νεότερο μέλος της κυβέρνησης

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Στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών τοποθετήθηκε σήμερα, Πέμπτη (12/11) ο Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος, σε ηλικία μόλις 37 ετών, αποτελεί πλέον το νεότερο μέλος της κυβέρνησης.

Η τοποθέτησή του ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, μαζί με εκείνες του Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός Ανάπτυξης στη θέση του παραιτηθέντος Λάζαρου Τσαβδαρίδη, και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, που αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Υγείας.

Ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών έχει διαγράψει τη δική του πορεία στον χώρο της πολιτικής, με αφετηρία τη φοιτητική του δραστηριότητα και σημαντικό σταθμό την εκλογή του στη Βουλή το 2019, σε ηλικία 29 ετών.

Το Who is Who του νέου υφυπουργού

Ο Ευάγγελος Λιάκος γεννήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1989 στην Αθήνα, μεγάλωσε και κατοικεί στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με ειδίκευση στην Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παράλληλα, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στην επαγγελματική του διαδρομή έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ διατηρεί δικό του τεχνικό γραφείο στον Ασπρόπυργο.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, όταν δραστηριοποιήθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Το 2016 ίδρυσε την Πολιτική Ακαδημία της ΟΝΝΕΔ, στην οποία ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή.

Το 2015 συμμετείχε για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής.

Η εκλογή του στη Βουλή ήρθε στις εκλογές του 2019, όταν, σε ηλικία 29 ετών, εξελέγη βουλευτής Β΄ Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε αποτέλεσε το νεότερο μέλος της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής σύνθεσης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 2019, εξελέγη γραμματέας της Βουλής, αναλαμβάνοντας έναν ακόμη θεσμικό ρόλο στην κοινοβουλευτική του πορεία.