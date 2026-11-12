Μαρινάκης: Ο Πρωθυπουργός έδωσε οδηγία για νέο πλαίσιο μοριοδότησης υποψηφίων στις Πανελλήνιες

Εξετάζεται συνολικά το καθεστώς μοριοδότησης των αθλητών με έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης, έπειτα από οδηγία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως γνωστοποίησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν το υπουργείο Παιδείας καταλήξει στις τελικές προτάσεις του, θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

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Πολιτική

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξετάζεται συνολικά το καθεστώς μοριοδότησης των αθλητών με έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό, έπειτα από οδηγία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Όταν το υπουργείο Παιδείας καταλήξει στις τελικές προτάσεις του, θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις και για τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.
  • Αναφορικά με την παραίτηση του υφυπουργού, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς και γι’ αυτό έγινε άμεσα δεκτή.

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Εξετάζεται συνολικά το καθεστώς μοριοδότησης των αθλητών με έμφαση στην πραγματική συμμετοχή και τη διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό, έπειτα από οδηγία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό γνωστοποίησε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ πρόσθεσε ότι, όταν το υπουργείο Παιδείας καταλήξει στις τελικές προτάσεις του, θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις και για τους μαθητές που συμμετέχουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Λάζαρος Τσαβδαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησής του από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης και οι πολιτικές αντιδράσεις

«Πρόκειται για ένα πλαίσιο που ισχύει εδώ και δεκαετίες και είναι ευκαιρία να το επανεξετάσουμε συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση του βουλευτή της ΝΔ, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σχετικά με το σύστημα μοριοδότησης των αθλητών και με αφορμή την υπόθεση που έχει προκύψει, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την εκπαιδευτική και αθλητική κοινότητα. Όπως σημείωσε, το ισχύον πλαίσιο εφαρμόζεται από το 1999 και έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις από διαφορετικές κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς και γι’ αυτό η παραίτηση υποβλήθηκε και έγινε άμεσα δεκτή. Παράλληλα, τόνισε ότι το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον λόγο αυτό υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Για τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι επανέρχεται στη θέση που κατείχε προηγουμένως και η οποία παρέμενε κενή μετά την παραίτησή του στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την οποία δικαιώθηκε.

 

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