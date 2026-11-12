Βίντεο: Δύο άλογα… επιβιβάστηκαν σε αστικό λεωφορείο και «έσπασαν» τα κοντέρ στο διαδίκτυο – Πυρ και μανία η δημοτική αρχή

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Ένα σουρεαλιστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε σε δρόμο του Ντιτρόιτ, όταν δύο άλογα επιβιβάστηκαν σε αστικό λεωφορείο, προσφέροντας ένα viral θέαμα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ενώ οι χρήστες των social media διασκέδασαν με την απρόσμενη εικόνα, η διοίκηση του οργανισμού μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης κάθε άλλο παρά ενθουσιάστηκε, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη και απαράδεκτη ενέργεια.

Το απρόσμενο περιστατικό

Δύο άλογα «χωρίς εισιτήριο» ανέβηκαν σε λεωφορείο στο Ντιτρόιτ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε ένα «διαδικτυακό κόλπο» που επικρίθηκε από το τμήμα ΜΜΜ της πόλης.

Καθώς τα δύο άλογα επιβιβάζονταν σε λεωφορείο του Τμήματος Μεταφορών του Ντιτρόιτ (DDOT) το περασμένο Σάββατο, η Έλεσια Ντρου -περαστική από το σημείο- έβγαλε το κινητό της τηλέφωνο για να απαθανατίσει το ασυνήθιστο θέαμα.

«Σκεφτόμουν, “Ω Θεέ μου, τι γίνεται με τους ανθρώπους στο λεωφορείο; Τι γίνεται αν το άλογο πάει στην τουαλέτα μέσα στο λεωφορείο;”», δήλωσε στον τοπικό σταθμό WXYZ. «Τύπου, τι συμβαίνει εδώ;».

Στην αρχή του βίντεο που έχει γίνει viral, δύο άτομα φαίνονται να καθοδηγούν τα άλογα προς το αστικό λεωφορείο, ενώ η μπροστινή ράμπα είναι χαμηλωμένη.

Όταν το πρώτο άλογο δίστασε να επιβιβαστεί, ο χειριστής του χτύπησε τη ράμπα για να δώσει σήμα στον οδηγό να την ανεβάσει.

Τα άλογα πέρασαν στη συνέχεια στο εσωτερικό του λεωφορείου το ένα μετά το άλλο, διέσχισαν τον διάδρομο και αποχώρησαν λίγα λεπτά αργότερα από την πίσω πόρτα.

Η απάντηση των «Urban City Cowboys»

Παρόλο που το οπτικό υλικό έγινε viral λόγω της απόλυτης παραδοξότητας του να βλέπει κανείς δύο άλογα μέσα σε λεωφορείο, επρόκειτο προφανώς για ένα στιγμιαίο εγχείρημα από μια οργάνωση προκειμένου να τραβήξει την προσοχή στην παρουσία της στο Ντιτρόιτ.

Ο Τζόρνταν Γουίλιαμς, συνιδρυτής των «Urban City Cowboys», δήλωσε ότι εντόπισε το λεωφορείο τυχαία, έπειτα από μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων (έρανο) όπου τα παιδιά έκαναν βόλτες με άλογα, και αποφάσισε να τραβήξει ένα γρήγορο βίντεο.



«Δεν ήταν ότι κυνηγούσα το λεωφορείο», δήλωσε ο Γουίλιαμς στον τοπικό σταθμό. «Το νόημα είναι απλώς να φέρουμε στο φως… τύπου ότι, υπάρχουν καουμπόηδες που μοιάζουν με εμάς».



Ο Γουίλιαμς, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει βάλει τα άλογά του σε διάφορα λεωφορεία του DDOT με το πέρασμα των ετών, ανέφερε ότι μίλησε με τον οδηγό του λεωφορείου προτού αποφασίσει να βάλει τα άλογα μέσα σε αυτό.

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Η αυστηρή αντίδραση της δημοτικής αρχής

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο διαδίκτυο, αλλά το DDOT καταδίκασε το εγχείρημα, δηλώνοντας ότι «δημιούργησε δυνητικά μια μη ασφαλή και άβολη διαδρομή για τους επιβάτες μας».

«Το DDOT γνωρίζει ένα πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο δύο άλογα μπόρεσαν να περπατήσουν μέσα σε ένα λεωφορείο καθώς αυτό ήταν σταματημένο σε στάση», ανέφερε το τμήμα σε ανακοίνωσή του προς το WXYZ.

«Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το περιστατικό, καθώς δεν συνάδει με την πολιτική του DDOT και δημιουργεί δυνητικά μια μη ασφαλή και άβολη διαδρομή για τους επιβάτες μας».

Η δημοτική αρχή σημείωσε ότι, ενώ τα ζώα συντροφιάς επιτρέπονται στα λεωφορεία, «πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ατόμου με αναπηρία ανά πάσα στιγμή, δεν πρέπει να καταλαμβάνουν θέση και πρέπει είτε να κάθονται στο πάτωμα είτε στην αγκαλιά του ατόμου» — αποκλείοντας ουσιαστικά τα άλογα από το να κάνουν βόλτες.

Ωστόσο, ο Γουίλιαμς εξέφρασε την ελπίδα ότι η πόλη θα το αντιμετωπίσει με χιούμορ.

«Ελπίζω το DDOT να το δει σαν αστείο όπως όλοι οι υπόλοιποι, και ελπίζω να έρθουν σε κάποιο ρόντεο», σχολίασε χιουμοριστικά.