ΠΟΕΔΗΝ: 56 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή – Γιαννάκος: «Μη διαχειρίσιμη η κατάσταση»

Μη διαχειρίσιμη, χαρακτηρίζει, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, την κατάσταση στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, σχετικά με τα παιδιά, που φιλοξενούνται εκεί με εισαγγελική εντολή.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, χθες, Τετάρτη, στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» βρίσκονταν 56 κακοποιημένα παιδιά, με εισαγγελική εντολή. Αναλυτικά, 35 παιδιά στο πρώτο και 21 στο δεύτερο.

«Είναι όνειδος για το κράτος πρόνοιας το παρκάρισμα κακοποιημένων παιδιών με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία. Καθένα από αυτά και μια τραγική ιστορία, που δυστυχώς δεν απασχόλησε τα ΜΜΕ, για να υπάρξει ενδιαφέρον από το κράτος κοινωνικής προστασίας. Γιατί, δυστυχώς, μόνο με τη δημοσιότητα ξυπνάνε», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και προσθέτει:

«Έρχονται στα νοσοκομεία τα παιδιά για εξετάσεις, είναι καλά, αλλά παραμένουν φιλοξενούμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δεν βρίσκεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει.

Το κράτος τα κακοποιεί δεύτερη φορά, αναγκάζοντας τα παιδιά αυτά να ζουν σε ένα θάλαμο νοσοκομείου, ενώ δεν είναι άρρωστα. Στα νοσοκομεία τα παιδιά αυτά δεν έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν το σχολείο, φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες, προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

Χαμένος χρόνος, που καλλιεργεί επιθετικότητα στα παιδιά και παραβατικότητα και την βγάζουν απέναντι στα παιδιά, που νοσηλεύονται με σοβαρές ασθένειες, στους συνοδούς γονείς, στο προσωπικό παρ’ ότι τα φροντίζει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σπάνε τζαμαρίες, κλέβουν, φεύγουν κορίτσια και πηγαίνουν σε κακόφημες συνοικίες και τα επιστρέφει πίσω η αστυνομία. Απαράδεκτες καταστάσεις.

Συνεχώς, με έγγραφα το προσωπικό επισημαίνει τους κινδύνους, όπως και η διοίκηση του νοσοκομείου προς τους εισαγγελείς και εκείνοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αφού δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα».

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει, επίσης πως «από τα νοσοκομεία δεν μπορούν να εκκινήσουν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Μόνο οι προνοιακές μονάδες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ταυτόχρονα, οι προνοιακές μονάδες προσφέρουν φυσιολογική ζωή και κοινωνική επανένταξη στα κακοποιημένα παιδιά».

«Δυστυχώς αδιέξοδο. Οι ΜΚΟ είναι για το φαίνεσθαι και οι δημόσιες προνοιακές μονάδες έχουν δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές ελλείψει προσωπικού. Εντωμεταξύ, πλησιάζει ο χειμώνας και η έξαρση των ιώσεων στα παιδιά. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή αθροιστικά καλύπτουν κλίνες τριών παιδιατρικών κλινικών στα δύο νοσοκομεία. Εάν συνεχιστεί η ίδια και πιθανόν χειρότερη κατάσταση με τις φιλοξενίες παιδιών με εισαγγελική εντολή θα δούμε πολλά κρεβατάκια – ράντζα στους διαδρόμους των κλινικών των δύο νοσοκομείων που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με σοβαρές παθήσεις.

Τέλος, μια ιστορία που με συγκλόνισε. Μου έστειλαν βίντεο πριν καιρό με μια παρέα εισαγγελικών παιδιών που έκλεψαν την εικόνα της εκκλησίας του Αγλαΐα Κυριακού, που πίστευαν ότι είναι μεγάλης αξίας και βιντεοσκοπούσαν τη κλοπή. Φυσικά, έγιναν αντιληπτοί από τους φύλακες του νοσοκομείου», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.