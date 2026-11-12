Ρόδος: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ 24χρονη που διακινούσε κοκαΐνη

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ έπεσε μια 24χρονη η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (10/11) από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα και προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία της, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τρεις πλαστικές συσκευασίες,

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

δύο κινητά τηλέφωνα,

καθώς και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Σε βάρος της 24χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Η συλληφθείσα πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.