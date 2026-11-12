Ρόδος: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ 24χρονη που διακινούσε κοκαΐνη

Μια 24χρονη συνελήφθη στη Ρόδο από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, κατηγορούμενη για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Κατά την έρευνα στην κατοικία της, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 700 ευρώ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

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Ρόδος - κοκαΐνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ έπεσε μια 24χρονη, η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης στη Ρόδο για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.
  • Σε έρευνα στην κατοικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα και 700 ευρώ.
  • Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ έπεσε μια 24χρονη η οποία συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (10/11) από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη νεαρή γυναίκα και προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία της, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 10,2 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε τρεις πλαστικές συσκευασίες,
  • δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • δύο κινητά τηλέφωνα,
  • καθώς και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ.

Ρόδος

Σε βάρος της 24χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση.

Η συλληφθείσα πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

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