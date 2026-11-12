Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 3 άτομα έπειτα από μεταξύ τους αλισβερίσι κοκαΐνης

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Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 25, 23 και 22 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/11) στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 23χρονος πέταξε μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 2,02 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, την ποσότητα αυτή είχαν προμηθευτεί προηγουμένως από κοινού ο 23χρονος και ο 25χρονος από τον 22χρονο.

Ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του 22χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και εξοπλισμό που κατασχέθηκαν.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9,7 γραμμαρίων.

Το χρηματικό ποσό των 2.980 ευρώ.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.