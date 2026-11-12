LIVE UPDATE
Συναγερμός στη Γαλλία: Απειλή για βόμβα σε σιδηροδρομικό σταθμό

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 3 άτομα έπειτα από μεταξύ τους αλισβερίσι κοκαΐνης

Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 25, 23 και 22 ετών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης. Ο 23χρονος και ο 25χρονος προμηθεύτηκαν ναρκωτικά από τον 22χρονο, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν επιπλέον 9,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 2.980 ευρώ και μία ζυγαριά ακριβείας. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 25, 23 και 22 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, για υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.
  • Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 23χρονος πέταξε συσκευασία με 2,02 γραμμάρια κοκαΐνης, την οποία είχε προμηθευτεί μαζί με τον 25χρονο από τον 22χρονο.
  • Σε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης βάρους 9,7 γραμμαρίων, 2.980 ευρώ και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 25, 23 και 22 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/11) στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 23χρονος πέταξε μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 2,02 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, την ποσότητα αυτή είχαν προμηθευτεί προηγουμένως από κοινού ο 23χρονος και ο 25χρονος από τον 22χρονο.

Ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του 22χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και εξοπλισμό που κατασχέθηκαν.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Τέσσερις συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 9,7 γραμμαρίων.
  • Το χρηματικό ποσό των 2.980 ευρώ.
  • Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ