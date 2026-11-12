Εντυπωσιακές εικόνες στον Όλυμπο: Άλογα καλπάζουν μέσα στα χιόνια – Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους στον Όλυμπο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ημιάγρια άλογα, περιπλανώνται ελεύθερα στις πλαγιές του μυθικού βουνού. Η ξεχωριστή στιγμή με τα άλογα να καλπάζουν στο χιονισμένο τοπίο, θυμίζει πίνακα ζωγραφικής και συνθέτει ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό.
«Η απόλυτη σιωπή του λευκού τοπίου. Η αναπάντεχη συνάντηση με τα άγρια άλογα του βουνού. Καθαρός αέρας, καλή παρέα στο μονοπάτι και εκείνη η απλή, αυθεντική ελευθερία», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.
Δείτε βίντεο:
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