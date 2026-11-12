Εντυπωσιακές εικόνες στον Όλυμπο: Άλογα καλπάζουν μέσα στα χιόνια – Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους στον Όλυμπο, όπου ημιάγρια άλογα περιπλανώνται ελεύθερα και καλπάζουν στις πλαγιές του βουνού. Η αναπάντεχη συνάντηση στο χιονισμένο τοπίο συνθέτει ένα χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στην απόλυτη σιωπή της φύσης.

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άλογα- χιόνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους στον Όλυμπο.
  • Η ξεχωριστή στιγμή με τα ημιάγρια άλογα να καλπάζουν στο χιονισμένο τοπίο θυμίζει πίνακα ζωγραφικής και συνθέτει ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό.
  • «Η απόλυτη σιωπή του λευκού τοπίου. Η αναπάντεχη συνάντηση με τα άγρια άλογα του βουνού. Καθαρός αέρας, καλή παρέα στο μονοπάτι και εκείνη η απλή, αυθεντική ελευθερία», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψαν ορειβάτες κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους στον Όλυμπο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ημιάγρια άλογα, περιπλανώνται ελεύθερα στις πλαγιές του μυθικού βουνού. Η ξεχωριστή στιγμή με τα άλογα να καλπάζουν στο χιονισμένο τοπίο, θυμίζει πίνακα ζωγραφικής και συνθέτει ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο σκηνικό.

«Η απόλυτη σιωπή του λευκού τοπίου. Η αναπάντεχη συνάντηση με τα άγρια άλογα του βουνού. Καθαρός αέρας, καλή παρέα στο μονοπάτι και εκείνη η απλή, αυθεντική ελευθερία», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Δείτε βίντεο:

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