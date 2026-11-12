ΗΠΑ: Βύθισαν το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States» και το μετέτρεψαν στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο – Δείτε βίντέο

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Ένα από τα πιο εμβληματικά υπερωκεάνια της ναυτικής ιστορίας, το θρυλικό «SS United States» των ΗΠΑ, πέρασε την Τετάρτη στην αιωνιότητα, ολοκληρώνοντας το τελευταίο του ταξίδι κάτω από τα νερά του Κόλπου του Μεξικού.

Το πλοίο-κολοσσός, που κάποτε κυριαρχούσε στους ωκεανούς με τις ασύλληπτες ταχύτητές του και φιλοξένησε στα σαλόνια του αστέρες του Χόλιγουντ και Αμερικανούς προέδρους, βυθίστηκε ελεγχόμενα στα ανοικτά της Φλόριντα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ως ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος στον κόσμο.

Κάθοδος στον βυθό

Το διάσημο υπερωκεάνιο —το οποίο είναι μεγαλύτερο σε μήκος από τον Τιτανικό και διέσχισε τον Ατλαντικό περισσότερες από 800 φορές— βυθίστηκε σκόπιμα την Τετάρτη στον πυθμένα του Κόλπου του Μεξικού, σε ένα εγχείρημα που διήρκεσε πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν.

Ώρες αφότου ξεκίνησε η διαδικασία βύθισης ένα συννεφιασμένο απόγευμα, μεγάλο μέρος του ογκώδους πλοίου εξακολουθούσε να είναι ορατό στα σκοτεινά νερά στα ανοικτά των ακτών της βορειοδυτικής Φλόριντα καθώς έπεφτε η νύχτα, παρόλο που οι διοργανωτές είχαν προβλέψει ότι η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα σε μία ώρα.

Τελικά, γύρω στις 9:00 το βράδυ, το πλοίο έγειρε στο πλάι και στη συνέχεια βυθίστηκε γρήγορα.

«Είναι μια καταπληκτική κυρία που δεν θα παραδοθεί χωρίς μάχη», δήλωσε η Κολίν Ο’Μάλεϊ, πρόεδρος της εταιρείας Coleen Marine που ανέλαβε τη βύθιση του πλοίου, προτού αυτό εξαφανιστεί κάτω από το νερό.

«Ακριβώς όπως το καταπληκτικό έθνος από το οποίο πήρε το όνομά της».

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Η επιχείρηση —που περιγράφηκε από τους αξιωματούχους ως ελεγχόμενη βύθιση— αποτέλεσε ένα μακροχρόνια σχεδιασμένο έργο ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων δυτών και φίλων της αλιείας, δημιουργώντας παράλληλα ένα καταφύγιο για τόνους και ξιφίες.

Η πιο αργή από την αναμενόμενη κάθοδος οφειλόταν εν μέρει στα συνεργεία που γέμιζαν με νερό 128 δεξαμενές καυσίμων και λιπαντικών πάνω στο πλοίο, ώστε να καθίσει ομοιόμορφα στον πυθμένα του ωκεανού, εξήγησε ο Νικ Τόμετσεκ, εκπρόσωπος της κομητείας Οκαλούσα, η οποία βοήθησε στη διοργάνωση της βύθισης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η διαδικασία «πήρε περισσότερο χρόνο από ό,τι νομίζαμε», προσθέτοντας: «Είναι ένα μεγάλο πλοίο».

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Χωρίς εκρηκτικά

Οι ομοσπονδιακοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι νόμοι περί εκρηκτικών απαγόρευσαν στην κομητεία Οκαλούσα και στον ανάδοχο του έργου να χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για να βυθίσουν το πλοίο, ανέφερε ο Τόμετσεκ.

Παράλληλα, οι ανησυχίες για επικείμενη κακοκαιρία ώθησαν τους αξιωματούχους να επισπεύσουν τη βύθιση κατά μία ημέρα.

Όπως διευκρίνισε, το «SS United States» διέθετε σωλήνες που αντλούσαν θαλασσινό νερό σε δεξαμενές στο πλαίσιο του συστήματος ψύξης των λεβήτων του, οι οποίες αφαιρέθηκαν ώστε, μόλις άνοιξαν οι βαλβίδες, το νερό να πλημμυρίσει το κύτος.

Οι εργάτες έκοψαν επίσης τρύπες διαστάσεων 3 επί 3 μέτρων στα καταστρώματα, ενώ αφαιρέθηκαν περισσότερα από 400 φινιστρίνια.

Το πλοίο επρόκειτο να βυθιστεί σε βάθος περίπου 55 μέτρων, με το ανώτερο κατάστρωμά του να βρίσκεται περίπου 18 μέτρα κάτω από την επιφάνεια — αρκετά ρηχά ώστε να μπορούν να το επισκεφθούν ακόμη και άπειροι δύτες.

Η τελική του θέση στον βυθό βρίσκεται περίπου 25 μίλια νοτιοδυτικά του Ντέστιν, μεταξύ Πάναμα Σίτι και Πενσακόλα.

Ένα τεχνολογικό θαύμα μεγαλύτερο από τον Τιτανικό

Το έργο αυτό έσωσε από τα παλιοσίδερα ένα πλοίο που θεωρήθηκε τεχνολογικό θαύμα όταν πραγματοποίησε το παρθενικό του ταξίδι το 1952.

Περισσότεροι από 3.000 εργάτες συνέβαλαν στην κατασκευή του το 1950 και το 1951 στη Βιρτζίνια.

Στο πρώτο του ταξίδι, ανάμεσα στους 1.700 επιβάτες βρίσκονταν ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Associated Press και η κόρη του προέδρου Τρούμαν, Μάργκαρετ.

Η μέση ταχύτητα του πλοίου σε εκείνο το ταξίδι άγγιξε σχεδόν τους 35,6 κόμβους (65 χλμ./ώρα), καταρρίπτοντας κατά 7,2 χιλιόμετρα την ώρα το ρεκόρ που κατείχε το βρετανικό «RMS Queen Mary» από το 1938, σύμφωνα με το τηλεγράφημα του AP.

Το «SS United States» πέτυχε το ρεκόρ παρά το γεγονός ότι το ταξίδι του ολοκληρώθηκε εν μέσω σφοδρής θύελλας με ανέμους που έφταναν τα 111 χλμ./ώρα — «τόσο ισχυροί που παρέσυραν ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ από το κατάστρωμα», μετέδιδε τότε το AP.

Με μήκος 301 μέτρα, το πλοίο είναι κατά 33 μέτρα μεγαλύτερο από τον μοιραίο Τιτανικό, ο οποίος προσέκρουσε σε παγόβουνο και βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι στον Ατλαντικό.

Από τα καταστρώματά του πέρασαν θρυλικές προσωπικότητες, όπως οι σταρ του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι και Ελίζαμπεθ Τέιλορ, καθώς και οι Αμερικανοί πρόεδροι Χάρι Τρούμαν, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Τζον Φ. Κένεντι και ο πρώην βασιλιάς της Βρετανίας, Εδουάρδος Η’.

Το 1968, ο νέος τότε Μπιλ Κλίντον ταξίδεψε με αυτό για να μεταβεί στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δεκαετίες προτού εκλεγεί πρόεδρος.

Στα δείπνα του πλοίου, οι επιβάτες απολάμβαναν εκλεκτά εδέσματα, όπως χαβιάρι, ψητή πάπια, καπνιστή γλώσσα βοδιού και κεφάλι μοσχαριού «en Tortue».

«Πραγματικά ενσαρκώνει και εκφράζει ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα», δήλωσε η Σούζαν Γκιμπς, εγγονή του σχεδιαστή του πλοίου. «Αντιπροσωπεύει την υπερηφάνεια, την ανθεκτικότητα, τη δύναμη και την ομορφιά».

Νέα ζωή ως καταδυτικός παράδεισος και μουσείο

Το πλοίο παροπλίστηκε το 1969. Οι προσπάθειες ενός μεγιστάνα ξενοδοχείων και της εταιρείας Norwegian Cruise Lines να το επαναφέρουν σε λειτουργία δεν ευοδώθηκαν ποτέ, και από το 1996 μέχρι πρόσφατα παρέμενε δεμένο σε μια προβλήτα στη Φιλαδέλφεια.

Κατά την προετοιμασία της βύθισης, οι διοργανωτές αφαίρεσαν τα ύψους 20 μέτρων φουγάρα του πλοίου, τις οποίες ο Μάλεν χαρακτήρισε «έργα τέχνης», με σκοπό να αποτελέσουν το κεντρικό έκθεμα ενός νέου μουσείου αφιερωμένου στην ιστορία του υπερωκεανίου.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που καταφέραμε να σώσουμε κομμάτια του», τόνισε η Γκιμπς.

Στα νερά κοντά στο σημείο όπου θα αναπαύεται το «SS United States» βρίσκονται περισσότεροι από 500 τεχνητοί ύφαλοι.

Μέχρι πρότινος, ο μεγαλύτερος τεχνητός ύφαλος προερχόταν από τη βύθιση του αεροπλανοφόρου «USS Oriskany» (μήκους 277 μέτρων, καθελκυσμένου το 1950) το 2006 στα ανοικτά της Πενσακόλα — αρκετά κοντά στο «SS United States» ώστε ένας έμπειρος δύτης να μπορεί να επισκεφθεί και τα δύο την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τον Τόμετσεκ.

«Προσπαθούμε να γίνουμε ο καλύτερος καταδυτικός προορισμός στον κόσμο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: New York Post