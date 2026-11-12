«Ξυπνούσα τη νύχτα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω» – Η περιπέτεια μιας 35χρονης που διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια

Μια 35χρονη μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη διάγνωση, όταν η δύσπνοια και το έντονο πρήξιμο αποκάλυψαν ότι έπασχε από καρδιακή ανεπάρκεια. Η περιπέτειά της αναδεικνύει τη σημασία της αναγνώρισης των προειδοποιητικών συμπτωμάτων και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η περιπέτεια υγείας μιας μητέρας που διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια

Η Szandra Tar από το Grangemouth μιλάει για την περιπέτεια με την υγεία της, την ώρα που νέα στοιχεία καταγράφουν αύξηση στις νοσηλείες ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Η 35χρονη μητέρα περιγράφει τον φόβο που ένιωσε όταν διαγνώστηκε με την πάθηση, ενώ οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη επιβάρυνση του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS).

Το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation – BHF) χαρακτηρίζει την εξέλιξη μη βιώσιμη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πολλές από τις νοσηλείες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι εισαγωγές ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν από 173.744 το 2014-2015 σε 264.417 δέκα χρόνια αργότερα, σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του 50%. Η ανησυχία εντείνεται από τις εκτιμήσεις ότι οι διαγνώσεις καρδιακής ανεπάρκειας ενδέχεται να διπλασιαστούν έως το 2040.

Ανάμεσα στα βασικά προειδοποιητικά σημάδια της πάθησης περιλαμβάνονται η έντονη δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος και η κατακράτηση υγρών, που εκδηλώνεται με οίδημα.

Η Szandra Tar θυμάται ότι η κοιλιά της είχε διογκωθεί αισθητά και ότι ξυπνούσε μέσα στη νύχτα προσπαθώντας να πάρει ανάσα. Η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία οφειλόταν σε γενετική βλάβη, δεν είχε αρχικά αναγνωριστεί σωστά.

«Οι περισσότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής ανεπάρκειας θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Ωστόσο, πολύ συχνά η διάγνωση τίθεται όταν ο ασθενής βρίσκεται ήδη σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο καθηγητής Bryan Williams, ιατρικός διευθυντής του BHF. Όπως πρόσθεσε, η ανάλυση αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται ένα σύστημα υγείας το οποίο ήδη βρίσκεται υπό μεγάλη επιβάρυνση.

Τα πρώτα σημάδια της καρδιακής ανεπάρκειας και η λανθασμένη διάγνωση

Η Szandra ανέφερε ότι το πρώτο σύμπτωμα που παρουσίασε ήταν μυϊκοί πόνοι στον δεξί της ώμο. Δεν υποψιάστηκε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει πρόβλημα με την καρδιά της, καθώς ήταν γυμνασμένη και έπαιζε βόλεϊ. Οι πόνοι ξεκίνησαν στα τέλη του 2024 και μέχρι τις αρχές του 2025 δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει ή να τρέξει ούτε μια μικρή απόσταση χωρίς να λαχανιάσει.

Όταν επικοινώνησε με τον γιατρό της τον περασμένο Ιούνιο, της είπε ότι τα συμπτώματα οφείλονταν είτε σε υπερβολική σωματική άσκηση είτε σε άγχος. «Έμοιαζα σαν να με είχε τσιμπήσει μέλισσα. Η κοιλιά μου ήταν τεράστια. Δεν μπορούσα να φορέσω τα παντελόνια που φορούσα μόλις μία εβδομάδα πριν. Ξυπνούσα μέσα στη νύχτα προσπαθώντας να πάρω ανάσα», είπε η γυναίκα.

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο και ο γενετικός έλεγχος

Όταν η 35χρονη μητέρα επικοινώνησε ξανά με τον γιατρό της, της είπε ότι το πρήξιμο οφειλόταν στη ζέστη ή στα αντιβιοτικά που έπαιρνε. Η ανησυχία του γιατρού προέκυψε κατά την ακρόαση της καρδιάς της, όταν διαπίστωσε ότι οι παλμοί της ήταν ασυνήθιστα αυξημένοι σε κατάσταση ηρεμίας. Έτσι, αποφάσισε να την παραπέμψει άμεσα στο νοσοκομείο.

Η Szandra εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για 11 ημέρες στη καρδιολογική μονάδα του Forth Valley Royal Hospital. «Ρώτησα αν πρόκειται να πεθάνω και μου απάντησαν ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να μην συμβεί αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωσα, έχοντας δύο μικρά παιδιά να με περιμένουν στο σπίτι», εξομολογήθηκε η ίδια.

Στην 35χρονη τοποθετήθηκε εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπές-απινιδωτής (ICD) και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να λαμβάνει για το υπόλοιπο της ζωής της. Ο γενετικός έλεγχος έδειξε ότι φέρει μια γενετική μετάλλαξη που μπορεί να προκαλέσει διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Πλέον, εξετάζονται και τα παιδιά της για να διαπιστωθεί αν έχουν κληρονομήσει την ίδια μετάλλαξη.