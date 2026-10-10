Γυναίκα διαγνώστηκε με καρκίνο σε ηλικία 30 ετών – Το αναπάντεχο σύμπτωμα που την οδήγησε στον γιατρό

Μια γυναίκα ήταν μόλις 30 ετών, δραστήρια και χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, όταν ένα ανεξήγητο σύμπτωμα την έκανε να επισκεφθεί τον γιατρό. Ένιωθε έντονο πόνο στην περιοχή της μασχάλης, παρότι δεν είχε γυμναστεί ή κάνει κάποια δραστηριότητα που θα μπορούσε να τον δικαιολογήσει. Η μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και η βιοψία που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού σταδίου 3.

Γυναίκα αποκαλύπτει το αναπάντεχο σύμπτωμα που οδήγησε στη διάγνωση του καρκίνου

Η διάγνωση της Jessica Chiupka με καρκίνο του μαστού στην ηλικία των 30 ετών ήταν εντελώς απρόσμενη. Εξίσου αναπάντεχο ήταν και το σύμπτωμα που τελικά την οδήγησε να υποβληθεί σε εξετάσεις. Δεν είχε οικογενειακό ιστορικό της νόσου, ήταν δραστήρια και κατά τα άλλα απόλυτα υγιής.

«Ετοιμαζόμουν για ύπνο και ένιωθα έναν έντονο πόνο, σχεδόν στην περιοχή της μασχάλης, χωρίς όμως να έχω γυμναστεί. Δεν είχα κάνει τίποτα, κι όμως πονούσα σαν να είχα ολοκληρώσει μια έντονη προπόνηση», αναφέρει η Chiupka. Μετά από λίγες ημέρες ενόχλησης και αρκετές συζητήσεις με συγγενείς και φίλους, η Chiupka αποφάσισε να αναλάβει δράση. Προγραμμάτισε μια επίσκεψη στον προσωπικό της ιατρό, ο οποίος την παρότρυνε να κάνει άμεσα μαστογραφία.

Έκλεισε το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού με την Dr. Sonya Bhole, ακτινολόγο εξειδικευμένη στον μαστό στο νοσοκομείο Northwestern Medicine στο Evanston. Η μαστογραφία, το υπερηχογράφημα και η βιοψία που έγινε την ίδια ημέρα οδήγησαν στη διάγνωση: τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού σταδίου 3.

«Η Jessica έκανε τα πάντα σωστά», δήλωσε η Dr. Bhole. «Αισθάνθηκε κάτι που δεν ήταν φυσιολογικό για το σώμα της». Η Chiupka υποβλήθηκε σε 17 κύκλους χημειοθεραπείας μέσα σε έξι μήνες, και η 31χρονη σήμερα γυναίκα ετοιμάζεται για διπλή μαστεκτομή με αποκατάσταση τον Οκτώβριο.

«Πιστεύω ότι η ιστορία της Jessica αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι ο καρκίνος του μαστού δεν εμφανίζεται μόνο στις ηλικίες των 40 και 50 ετών. Τα περιστατικά αυξάνονται», σημειώνει η γιατρός. «Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society) διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται σε γυναίκες κάτω των 50 ετών, φτάνοντας περίπου το 1,4% ετησίως».

Ορισμένες γυναίκες διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφανίσεως καρκίνου του μαστού. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ακτινολογίας (American College of Radiology) και η Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (Society of Breast Imaging) συνιστούν κάθε γυναίκα να υποβάλλεται σε επίσημη αξιολόγηση κινδύνου για καρκίνο του μαστού έως την ηλικία των 25 ετών. Η αξιολόγηση αυτή εξετάζει παράγοντες κινδύνου όπως το οικογενειακό ιστορικό, το αναπαραγωγικό ιστορικό, την πυκνότητα του μαστού και τυχόν προηγούμενες ακτινοθεραπείες, πριν ξεκινήσει ο τυπικός προληπτικός έλεγχος στα 40.

Η δύσκολη μάχη με τον καρκίνο και το μήνυμα της 30χρονης

Η Chiupka έχει τρέξει σε τρεις μαραθωνίους και κατάφερε να ολοκληρώσει ακόμα και έναν αγώνα 5 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπειών της. Δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να ζει τη ζωή της στο έπακρο, παρόλο που τα πλάνα της άλλαξαν. «Πριν από τη διάγνωση, συζητούσαμε με τον σύντροφό μου να αγοράσουμε ένα σπίτι στο τέλος του χρόνου, να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδιά», λέει η Chiupka. «Όλα αυτά έπρεπε να μπουν σε αναμονή».

Παρά τις δυσκολίες που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, αισθάνεται δυνατή που μοιράζεται ανοιχτά την προσωπική της περιπέτεια, με στόχο να ενθαρρύνει γυναίκες κάθε ηλικίας να βάζουν την υγεία τους σε προτεραιότητα και να διεκδικούν την απαραίτητη φροντίδα. «Πιστεύω πως αυτή η νοοτροπία, η νοοτροπία του δρομέα, ήταν ένα από τα στοιχεία που με βοήθησαν να προχωρήσω σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή μέχρι σήμερα. Γιατί η βασική αρχή είναι μία: πρέπει να συνεχίζεις, όσο δύσκολο κι αν γίνεται. Κι αυτό ακριβώς έκανα», κατέληξε.