Επιχείρηση «αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη: Απολογούνται άλλοι 6 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και ο 48χρονος δικηγόρος

Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι έξι εκ των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που θα περάσουν την πόρτα της 3ης ειδικής ανακρίτριας, είναι ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Στον δικηγόρο αποδίδεται συνεργασία με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών «φαντασμάτων», που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται, επίσης, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις με το γνήσιο της υπογραφής δήμων και Περιφέρειας, τις έστελνε μέσω mail στους λογιστές, οι οποίοι στη συνέχεια έστηναν τις εταιρείες «φαντάσματα».

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογούνται, είναι και ο λογιστής από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024. Ο εν λόγω κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα το πρωί, προκειμένου να φτάσει στο δικαστικό μέγαρο για την απολογία του.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σήμερα είναι άλλοι δύο επιχειρηματίες και δύο «αχυράνθρωποι».

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας, ελεύθεροι με όρους άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Χθες, δεύτερη ημέρα των απολογιών των κατηγορουμένων για την υπόθεση, αποφασίστηκε η προφυλάκιση ενός 33χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018- 2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο όσον αφορά την εμπλοκή του περιγράφει – σύμφωνα με πληροφορίες – έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενώπιον της ανακρίτριας, ο ίδιος φαίνεται να υποστήριξε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Ωστόσο, με σύμφωνα γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.

Αντίθετα, ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 39χρονος πρώην συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται ότι μετέφερε μετρητά για την πληρωμή προσωπικού και λογιστών.

Επίσης, ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα αφέθηκε και μία 60χρονη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια σε καταστήματα του επιχειρηματία. Η γυναίκα κατηγορείται ότι παραχώρησε το ΑΦΜ και τους κωδικούς TAXISnet σε συγγενικό της πρόσωπο. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ανέφερε πως δημιουργήθηκαν εν αγνοία της 12 εταιρείες.

Η λογίστρια και το πρώην μοντέλο που έμπλεξαν τον Πετιλόν

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίστηκε ως «αχυράνθρωπος» στην υπόθεση του κυκλώματος, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο αναφέρθηκε δημόσια σε δύο γυναίκες, που, όπως υποστηρίζει, τον έμπλεξαν στο πολυπλόκαμο κύκλωμα.

Σύμφωνα με το Μega, η μία είναι μία 37χρονη, πρώην μοντέλο, με ποινικό παρελθόν, ενώ η δεύτερη μία λογίστρια. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο Ερρίκος Πετιλόν, η 37χρονη τον προσέγγισε και του ζήτησε το ΑΦΜ του, ενώ η λογίστρια εμφανίζεται να «λύνει και να δένει» στο κύκλωμα με την τεράστια φοροδιαφυγή.

Η γυναίκα που τον προσέγγισε έχει συλληφθεί για ναρκωτικά και κλοπές, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του πρώην συντρόφου της, υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 ετών και κρατήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Η 37χρονη αποφυλακίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια.