Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (12/11) – Όλα τα βλέμματα στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ντουμπάι για τη EuroLeague

Τo ματς Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21:15, Novasports Prime).
  • Στο ποδόσφαιρο, η αναμέτρηση Ισλανδία – Ελλάδα για τα προκριματικά Κ-21 και σπουδαία ματς του UEFA Nations League, όπως το Ιταλία – Γαλλία, τραβούν το ενδιαφέρον.
  • Το τηλεοπτικό μενού συμπληρώνουν και άλλοι αγώνες της EuroLeague, το Champions League Γυναικών, καθώς και δράση στο τένις με ATP 250 και WTA Finals.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τo ματς Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)

15:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισλανδία – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21)

16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)

19:00: Novasports Start | Αρμενία – Κύπρος (UEFA Nations League)

19:00: Novasports 2HD | Τουρκία – Βέλγιο (UEFA Nations League)

19:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)

19:45: Mega News | Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ (UEFA Champions League Γυναικών)

21:05: Novasports 3HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Ντουμπάι (EuroLeague)

21:30: Novasports Start | Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)

21:30: Novasports 5HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)

21:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)

21:45: Novasports Premier League | Αγγλία – Κροατία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 3 | Μαυροβούνιο – Λετονία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports Extra 2 | Αλβανία – Φινλανδία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports News | Άγιος Μαρίνος – Λευκορωσία (UEFA Nations League)

21:45: Novasports 6HD | Τσεχία – Ισπανία (UEFA Nations League)

21:45: ALPHA, Novasports 2HD | Ιταλία – Γαλλία (UEFA Nations League)

22:00: Novasports Extra 1 | FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς (WTA Finals)

22:00: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)

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