Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (12/11) – Όλα τα βλέμματα στην αναμέτρηση Ολυμπιακός-Ντουμπάι για τη EuroLeague

Τo ματς Ολυμπιακός – Ντουμπάι για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)
15:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ισλανδία – Ελλάδα (UEFA Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ-21)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)
19:00: Novasports Start | Αρμενία – Κύπρος (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Τουρκία – Βέλγιο (UEFA Nations League)
19:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)
19:45: Mega News | Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ (UEFA Champions League Γυναικών)
21:05: Novasports 3HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:15: Novasports Prime | Ολυμπιακός – Ντουμπάι (EuroLeague)
21:30: Novasports Start | Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου (EuroLeague)
21:30: Novasports 5HD | Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (EuroLeague)
21:30: Magenta Sport 6 | ATP 250 Στοκχόλμης (ATP 250)
21:45: Novasports Premier League | Αγγλία – Κροατία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 3 | Μαυροβούνιο – Λετονία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Extra 2 | Αλβανία – Φινλανδία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports News | Άγιος Μαρίνος – Λευκορωσία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 6HD | Τσεχία – Ισπανία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA, Novasports 2HD | Ιταλία – Γαλλία (UEFA Nations League)
22:00: Novasports Extra 1 | FAGE WTA Finals Ίντιαν Γουέλς (WTA Finals)
22:00: Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)