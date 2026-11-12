«Οικογενειακή υπόθεση»: Συνελήφθησαν 2 «ποντικοί» για διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων στην Αττική – Άεργοι και παλιοί γνώριμοι των Aρχών

Δύο παλιοί γνώριμοι των Αρχών, συγγενείς μεταξύ τους, βρίσκονται πίσω από σειρά διαρρήξεων κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων, στην Αττική.

Οι δύο δράστες, που συνελήφθησαν βάσει σχετικών ενταλμάτων του αρμόδιου ανακριτή, είναι άεργοι, δεν παρουσιάζουν κανένα νόμιμο εισόδημα προς βιοπορισμό, ενώ είχαν συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι δύο συλληφθέντες εντόπιζαν κοσμηματοπωλεία σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, τα κατόπτευαν και στη συνέχεια παραβίαζαν τα ρολά και τις κεντρικές πόρτες, εισέρχονταν σε αυτά και έκλεβαν κοσμήματα. Δρούσαν κυρίως πρωινές ώρες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, και χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους οχήματα, που έκλεβαν πριν από τη διάρρηξη των κοσμηματοπωλείων, και μετά τα εγκατέλειπαν, ώστε να μην αφήνουν πίσω τους ίχνη.

Σε μία περίπτωση μάλιστα, το πρωί της 3ης Αυγούστου 2026, κατηγορούνται ότι έκλεψαν ένα όχημα από περιοχή της Δυτικής Αττικής, ενώ σε κοντινό σημείο το εγκατέλειψαν, αφού προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Στη συνέχεια, αφαίρεσαν όχημα από γειτονική περιοχή και μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο σε περιοχή του Πειραιά, το οποίο επιχείρησαν να διαρρήξουν σπάζοντας την κεντρική πόρτα με βαριοπούλα. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί από πολίτες που περνούσαν από τον δρόμο και διέφυγαν, εγκαταλείποντας το όχημά τους σε άλλη περιοχή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων αρμόδιου Ανακριτή, 2 μέλη, κατηγορούμενοι για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε, οι 2 συλληφθέντες, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, κινούμενοι τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, εντόπιζαν κοσμηματοπωλεία, τα οποία κατόπτευαν, προκειμένου να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και το περιεχόμενό τους.

Αφού εντόπιζαν το στόχο τους, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές θύρες με χρήση βαρέων εργαλείων, εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν κοσμήματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που αφαιρούσαν πριν από την προκαθορισμένη κλοπή κοσμηματοπωλείου από κοντινές περιοχές, ενώ μετά από την τέλεση των κλοπών τα εγκατέλειπαν, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είναι άεργοι και δεν παρουσιάζουν κανένα νόμιμο εισόδημα προς βιοπορισμό, ενώ ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ο τρόπος δράσης και ο διαμοιρασμός ρόλων κατά την τέλεση των κλοπών καταδεικνύουν την εμπειρία και τον επαγγελματισμό που διέθεταν στη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων. Παράλληλα, έχουν συλληφθεί επανειλημμένως για όμοια αδικήματα, τελώντας υπό περιοριστικούς όρους.

Όπως διαπιστώθηκε, πρώτες πρωινές ώρες της 3 Αυγούστου 2026, αφαίρεσαν όχημα από περιοχή της Δυτικής Αττικής, ενώ σε κοντινό σημείο το εγκατέλειψαν, αφού προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Εν συνεχεία, αφαίρεσαν όχημα από όμορη περιοχή και μετέβησαν σε κοσμηματοπωλείο σε περιοχή του Πειραιά.

Στη συνέχεια, αποπειράθηκαν να παραβιάσουν την κεντρική θύρα του καταστήματος χρησιμοποιώντας βαριοπούλα, όμως έγιναν αντιληπτοί από διερχόμενους πολίτες και αποχώρησαν με το ίδιο όχημα, το οποίο εγκατέλειψαν σε έτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποινών.