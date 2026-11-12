Στο Δουβλίνο ο Μητσοτάκης: Το διπλωματικό παρασκήνιο, το μήνυμα στην Τουρκία και η ελληνική ατζέντα – «Αστακός» η ιρλανδική πρωτεύουσα

Με έντονο διπλωματικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η 9η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC), με τη συμμετοχή περίπου 50 ηγετών, καθώς και η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα επικεντρωθεί στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες, Τετάρτη (11/11) στην ιρλανδική πρωτεύουσα, με την ελληνική παρουσία να αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και του διπλωματικού παρασκηνίου γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός προτίθεται να ευχαριστήσει τους 26 Ευρωπαίους εταίρους για τη στήριξή τους απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναδεικνύοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή.

Με χαμηλό επίπεδο εκπροσώπησης η Τουρκία

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απουσία, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τόσο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από τις εργασίες της Συνόδου. Η Άγκυρα φαίνεται να επιλέγει χαμηλότερο επίπεδο εκπροσώπησης, σε μια συγκυρία κατά την οποία ζητήματα όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι αμφισβητήσεις στην περιοχή της Κάσου εξακολουθούν να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Στο ίδιο γεωπολιτικό πλαίσιο εντάσσεται και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo έχει αποπλεύσει για τις εργασίες που συνδέονται με το έργο, παρά τις τουρκικές αμφισβητήσεις, προσδίδοντας πρόσθετη σημασία στη χρονική συγκυρία των επαφών στο Δουβλίνο.

Η ελληνική ατζέντα: Ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και τεχνολογική αυτονομία

Στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμπροεδρεύσει σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και τις προσιτές τιμές ενέργειας.

Στο ίδιο πάνελ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν αποτελεί αποκλειστικά οικονομικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αποτυπώματος στην τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από επενδύσεις, καινοτομία και περιορισμό των εμποδίων στην ενιαία αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στη διασυνδεσιμότητα, με την ανάπτυξη νέων εμπορικών, ενεργειακών και ψηφιακών διαδρόμων να αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στην ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οδών και διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Στο ενεργειακό πεδίο, η ελληνική πλευρά θα επιμείνει στην ανάγκη εξασφάλισης προσιτών τιμών και διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωστρατηγική θέση της χώρας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην άτυπη Σύνοδο των 27

Αύριο Παρασκευή (13/11), το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι 27 ηγέτες θα συζητήσουν τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι της τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral AI, Αρτούρ Μενς.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παρουσίας στον συγκεκριμένο τομέα, στις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές και στις επενδύσεις που απαιτούνται, αλλά και στις επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης η ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση κανόνων διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει την ανάγκη θέσπισης ενός ισχυρού και δεσμευτικού διεθνούς πλαισίου, επισημαίνοντας ότι η αυτορρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνοδεύουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της ΤΝ.

Τη συγκεκριμένη θέση είχε διατυπώσει και από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας και δημιουργίας ενός ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου. Παράλληλα, είχε αναγνωρίσει την ιδιαίτερη ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου αναπτύσσονται τα πλέον προηγμένα μοντέλα, στη διαμόρφωση των κανόνων που θα καθορίσουν το μέλλον της τεχνολογίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει και τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, με ιδιαίτερη αναφορά στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Αστακός» η ιρλανδική πρωτεύουσα με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς

Την ώρα που οι διπλωματικές επαφές και οι πολιτικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, η ιρλανδική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε «αστακό»’

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για την ασφάλεια των δύο Συνόδων, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ειδικές ένοπλες μονάδες, δυνάμεις δημόσιας τάξης και η συνδρομή των ιρλανδικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην αντιμετώπιση πιθανών υβριδικών απειλών, με τις αρχές να αξιοποιούν ειδικά συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπισης drones. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηροί περιορισμοί στην κυκλοφορία, στις μετακινήσεις και στον εναέριο χώρο, ενώ ελεγχόμενες ζώνες έχουν δημιουργηθεί γύρω από το Convention Centre Dublin, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες.