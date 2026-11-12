Φορολογικές δηλώσεις 2025: Τι δείχνει η «ακτινογραφία» για τα εισοδήματα και τα τεκμήρια

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Εισοδήματα ύψους 116 δισ. ευρώ δήλωσαν το 2025 οι Έλληνες πολίτες στην Εφορία, όπως αυτό προέκυψε από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους.

Το ποσό αυτό ήταν αυξημένο κατά 9,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο ακόμη πιο μεγάλος ήταν όμως και ο λογαριασμός της Εφορίας, καθώς 13,9 δισ. ευρώ φόροι βεβαιώθηκαν το περασμένο έτος, δηλαδή ήταν αυξημένοι κατά 1,6 δισ. σε σχέση με 1 χρόνο νωρίτερα. Ακόμη τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων αποκάλυψαν μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες. Σημειώνεται δε, πως το 52,11% πολιτών εμφάνισε στην Εφορία εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 1 στους 2 φορολογουμένους. Ενώ 1.233 άτομα είναι στην κορυφή της πυραμίδας με εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ.

Και αξίζει να σημειωθεί πως 3 στους 4 μισθωτούς και εργαζομένους με ναυτικό εισόδημα δήλωσαν έως 20.000 ευρώ τον χρόνο. Συνολικά, οι μισθωτοί εμφάνισαν εισοδήματα 48,1 δισ. ευρώ και πλήρωσαν φόρους 5,67 δισ. Οι συνταξιούχοι είχαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ και πλήρωσαν 2,49 δισεκατομμύρια σε φόρους.

Ειδικότερα, όπως έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2024, μέσα σε 1 χρόνο δηλώθηκαν επιπλέον εισοδήματα ύψους 9,9 δισ. ευρώ (αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2023), με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα 115,93 δισ. ευρώ, έναντι 106,08 δισ. ευρώ το 2024.

Ταυτόχρονα, το φορολογητέο εισόδημα άγγιξε τα 119,95 δισ. ευρώ ενώ ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, εισοδηματίες και αγρότες ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ από 12,27 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%.

Τα τεκμήρια διαβίωσης

Σημειώνεται δε 1,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης . Αυτοί φορολογήθηκαν για τεκμαρτό εισόδημα 3,88 δισ. ευρώ.

Τα πρωτεία σε πλήθος «πιασμένων» δηλώσεων κατείχαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ τη μεγαλύτερη συνολική προσαύξηση εισοδήματος κατέγραψαν οι εισοδηματίες.

Ειδικότερα: 433.697 ήταν μισθωτοί, 350.004 συνταξιούχοι, 296.284 εισοδηματίες, 69.814 επαγγελματίες και 59.292 αγρότες.

Τη μεγαλύτερη προσαύξηση εισοδήματος λόγω τεκμηρίων είχαν οι εισοδηματίες, με 1,415 δισ. ευρώ. Ακολούθησαν οι μισθωτοί με 1,045 δισ. ευρώ, οι συνταξιούχοι με 962,08 εκατ. ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 243,38 εκατ. ευρώ και οι αγρότες με 215,94 εκατ. ευρώ.

Εισοδήματα: Τι δείχνει η «ακτινογραφία»

Περισσότεροι από τους μισούς φορολογουμένους (52,11% ή 4.769.821 άτομα) δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Εάν προστεθούν και όσοι δήλωσαν από 10.000 έως 20.000 ευρώ (2.958.581 πολίτες ή 32,32%), προέκυψε ότι το 84,43% των φορολογουμένων- σχεδόν 8,5 στους 10- ήαταν κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ ετησίως.

Στον αντίποδα, εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ δήλωσε μόλις το 1,74% (159.570 ΑΦΜ), ενώ στην κορυφή της πυραμίδας, πάνω από τις 900.000 ευρώ, βρέθηκαν μόλις 1.233 φορολογούμενοι.

Τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση έχουν οι μισθωτοί, καθώς ο φόρος που προέκυψε από τις δηλώσεις τους ανήλθε σε 5,67 δισ. ευρώ. Ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 3,74 δισ. ευρώ και οι συνταξιούχοι με 2,49 δισ. ευρώ. Οι μισθωτοί, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα, εμφανίζουν μικρότερη αναλογία φόρου προς δηλωθέν εισόδημα. Οι συνταξιούχοι, με περισσότερους από 2 εκατ. φορολογουμένους, συγκεντρώνουν περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.

Ο πίνακας

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με την κατανομή φορολογουμένων ανά κλίμακα δηλωθέντος εισοδήματος:

Σε επίπεδο συνολικών μεγεθών, το δηλωθέν εισόδημα ήταν 115,93 δισ. ευρώ.

Η συντριπτική πλειονότητα προήλθε από μισθούς, συντάξεις και ναυτικό εισόδημα, που άγγιξαν τα 82,93 δισ. ευρώ και αντιπροσώπευσαν το 71,54% της συνολικής «πίτας».

Ακολούθησαν σε μεγάλη απόσταση τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα με 10,99 δισ. ευρώ, τα μερίσματα, οι τόκοι, τα δικαιώματα και η υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με 10,80 δισ. ευρώ, τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία με 9,28 δισ. ευρώ και η αγροτική δραστηριότητα με 1,92 δισ. ευρώ.

Μετά την προσθήκη των 3,88 δισ. ευρώ από τα τεκμήρια διαβίωσης και την αφαίρεση ζημιών ύψους 3 δισ. ευρώ και εκπτώσεων 401,42 εκατ. ευρώ, το τελικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 119,50 δισ. ευρώ. Επιπλέον, δηλώθηκαν αυτοτελώς φορολογηθέντα και απαλλασσόμενα ποσά ύψους 15,42 δισ. ευρώ έκαστο.

Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε ανήλθε σε 13,87 δισ. ευρώ. Ο φόρος κλίμακας έφτασε τα 18,02 δισ. ευρώ, αλλά περιορίστηκε κατά 4,37 δισ. ευρώ λόγω των προβλεπόμενων μειώσεων φόρου (αφορολόγητο).

Στον τελικό λογαριασμό προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, 145,23 εκατ. ευρώ από φόρο ναυτικού εισοδήματος και 86,04 εκατ. ευρώ ως «πέναλτι» για φορολογουμένους που δεν κάλυψαν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών αποδείξεων, ενώ μέσω παρακρατήσεων είχε ήδη εισπραχθεί ποσό 9,65 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση

Συνολικά 4.309.781 άγαμοι είχαν συνολικό δηλωθέν εισόδημα 45,19 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος ανά δήλωση ήταν σχεδόν 10.486 ευρώ.

Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά ανήλθαν σε 1.334.439, με συνολικά εισοδήματα 33,87 δισ. ευρώ και μέσο όρο περίπου 25.382 ευρώ.

Ένα παιδί δήλωσαν 618.122 φορολογούμενοι και 16,60 δισ. ευρώ εισόδημα, ενώ 2 παιδιά δήλωσαν 512.261 και 16,54 δισ. ευρώ.

Τρία παιδιά εμφάνισαν στην Εφορία 100.732 φορολογούμενοι με δηλωθέντα εισοδήματα 3,21 δισ. ευρώ.

Πολύτεκνοι ήταν 22.542 φορολογούμενοι με εισοδήματα 514,345 εκατ. ευρώ από τους οποίους οι 17.839 δήλωσαν 4 παιδιά και συνολικά εισοδήματα 431,321 εκατ. ευρώ.