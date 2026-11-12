Η «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών» άλλαξε χέρια: Το σπάνιο «Bulgari Pink» 24 καρατίων πωλήθηκε για 14,6 εκατ. δολάρια

«Diamonds Are Forever» τραγούδησε μοναδικά η Shirley Bassey το 1971 για την ομώνυμη ταινία του James Bond με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι και… ποιος μπορεί να διαφωνήσει; Ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά διαμάντια της διεθνούς αγοράς κοσμημάτων άλλαξε χέρια στη Γενεύη, καθώς το περίφημο «Bulgari Pink», ένα διαμάντι έντονου ροζ χρώματος, βάρους 24 καρατίων, πωλήθηκε έναντι 12,1 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, ποσό που ξεπερνά τα 14,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη (10/11) από τον διεθνή οίκο Christie’s, με το σπάνιο κόσμημα να αποτελεί το κορυφαίο αντικείμενο της εποχικής δημοπρασίας κοσμημάτων που διοργανώθηκε στην ελβετική πόλη. Η τελική τιμή, σύμφωνα με το galeriemagazine, διαμορφώθηκε εντός των αρχικών εκτιμήσεων, οι οποίες κυμαίνονταν από 10 έως 15 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, δηλαδή περίπου 12 έως 18 εκατομμύρια δολάρια.

Πέρα από την εντυπωσιακή οικονομική του αξία, το «Bulgari Pink» ξεχωρίζει για τη σπανιότητά του, την ιστορική του διαδρομή και την εξαιρετική ποιότητα της πέτρας. Πρόκειται για ένα διαμάντι κοπής σμαραγδιού (emerald cut), με έντονη ροζ απόχρωση, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια της αγοράς πολύτιμων λίθων.

Η «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών»

Η μοναδικότητα του διαμαντιού είχε αναδειχθεί ιδιαίτερα πριν από τη δημοπρασία από τον Μαξ Φόσετ, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος κοσμημάτων του Christie’s, ο οποίος το χαρακτήρισε «Μόνα Λίζα των ροζ διαμαντιών».

Ο χαρακτηρισμός δεν ήταν τυχαίος. Τα φυσικά ροζ διαμάντια συγκαταλέγονται στις σπανιότερες κατηγορίες έγχρωμων διαμαντιών, ενώ η ένταση και η ομοιομορφία του χρώματός τους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εμπορική και συλλεκτική τους αξία.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άχρωμα διαμάντια, τα οποία αξιολογούνται κυρίως με βάση την απουσία χρώματος, στα φυσικά έγχρωμα διαμάντια η απόχρωση, ο κορεσμός και η ένταση του χρώματος παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην περίπτωση του «Bulgari Pink», η έντονη ροζ απόχρωση σε συνδυασμό με το βάρος των 24 καρατίων ενισχύουν τη σπανιότητά του.

Από τα θρυλικά ορυχεία της Ινδίας στη συλλογή μιας οικογένειας

Η ιστορία του πολύτιμου λίθου συνδέεται με τα ιστορικά ορυχεία της Γκολκόντα, στη νότια Ινδία, από τα οποία πιστεύεται ότι προέρχεται.

Η περιοχή της Γκολκόντα έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη στην ιστορία της παγκόσμιας κοσμηματοποιίας, καθώς από τα ορυχεία της προήλθαν ορισμένα από τα πιο διάσημα διαμάντια που έχουν καταγραφεί. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται το Koh-i-Noor και το Hope Diamond, δύο πολύτιμοι λίθοι με ξεχωριστή ιστορική και πολιτιστική διαδρομή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του ίδιου του «Bulgari Pink». Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, το διαμάντι αγοράστηκε στην Ινδία τη δεκαετία του 1950 και έκτοτε παρέμεινε στην κατοχή της ίδιας οικογένειας για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Η μακρόχρονη παραμονή του σε μία ιδιωτική συλλογή προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εμφάνισή του στη διεθνή αγορά, καθώς τέτοια σπάνια κομμάτια δεν προσφέρονται συχνά σε δημόσιες δημοπρασίες.

Γιατί τα ροζ διαμάντια θεωρούνται τόσο πολύτιμα

Τα φυσικά ροζ διαμάντια αποτελούν μια εξαιρετικά περιορισμένη κατηγορία στην παγκόσμια αγορά πολύτιμων λίθων. Η χαρακτηριστική τους απόχρωση δεν οφείλεται συνήθως σε χημικές προσμίξεις, όπως συμβαίνει με άλλα έγχρωμα διαμάντια, αλλά συνδέεται με δομικές μεταβολές στο κρυσταλλικό πλέγμα τους κατά τη διάρκεια του γεωλογικού σχηματισμού τους.

Η ακριβής αιτία της ροζ απόχρωσης εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι μεταβολές στη δομή του κρυστάλλου επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο απορροφάται και αντανακλάται το φως, δημιουργώντας το ιδιαίτερο χρώμα.

Η αξία ενός τέτοιου διαμαντιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες: το βάρος σε καράτια, την ένταση και την ομοιομορφία της απόχρωσης, την καθαρότητα, την ποιότητα της κοπής και, φυσικά, την προέλευση και την ιστορία του.

Το ενδιαφέρον των συλλεκτών για τα σπάνια ροζ διαμάντια έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ορυχείου Argyle στην Αυστραλία το 2020, το οποίο αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες πηγές φυσικών ροζ διαμαντιών παγκοσμίως.

Μια δημοπρασία με δημιουργίες κορυφαίων οίκων

Το «Bulgari Pink» δεν ήταν το μοναδικό σημαντικό αντικείμενο της δημοπρασίας του Christie’s στη Γενεύη. Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε μια ιδιωτική συλλογή που περιλάμβανε σχεδόν 300 κοσμήματα του 20ού αιώνα.

Ανάμεσα στα κομμάτια της συλλογής βρίσκονταν δημιουργίες ορισμένων από τους σημαντικότερους οίκους υψηλής κοσμηματοποιίας, όπως οι Bulgari, Cartier και Graff.

Η παρουσία αυτών των κοσμημάτων ανέδειξε τη σημασία της συγκεκριμένης δημοπρασίας για τη διεθνή αγορά πολυτελών αντικειμένων, όπου η σπανιότητα, η καλλιτεχνική αξία, η ιστορική προέλευση και η υπογραφή ενός μεγάλου οίκου αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για το ενδιαφέρον των συλλεκτών.