Ο σύζυγός της ομολόγησε ότι την παντρεύτηκε για να πάρει πράσινη κάρτα – «Εύχεται να με χτυπήσει αυτοκίνητο για να γίνει πλούσιος»

Αν ανακαλύπτατε ότι ο άνθρωπος που παντρευτήκατε σας αποκάλυπτε πως σας παντρεύτηκε αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσει πράσινη κάρτα, πώς θα αντιδρούσατε και τι θα κάνατε;

Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι παντρεμένη εδώ και επτά χρόνια με τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο τριών ετών, που έχει διαγνωστεί με αυτισμό μέτριας έως σοβαρής μορφής.

Η σοκαριστική ομολογία του συζύγου και οι σκληρές κουβέντες που διέλυσαν τον γάμο τους

Αυτή την περίοδο, η γυναίκα διανύει τον πέμπτο μήνα της δεύτερης εγκυμοσύνης της. Ωστόσο, πριν από λίγο καιρό, ο σύζυγός της τής έκανε μια σοκαριστική εξομολόγηση: Παραδέχτηκε πως την παντρεύτηκε αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσει πράσινη κάρτα και να μετακομίσει στην Αμερική.

«Μου είπε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει την ανανεώσιμη πράσινη κάρτα δεκαετούς ισχύος και πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Μου αποκάλυψε επίσης ότι δεν του αρέσει καν να με αγγίζει, ότι μένει μαζί μου μόνο για χάρη του γιου μας και ότι τον παγίδευσα με τη δεύτερη εγκυμοσύνη μου», εξομολογήθηκε η ίδια.

«Έφτασε μάλιστα στο σημείο να πει ότι εύχεται να με χτυπήσει αυτοκίνητο, ώστε να γίνει πλούσιος! Είμαι συντετριμμένη. Νιώθω πως ολόκληρος ο γάμος μου ήταν ένα ψέμα και ότι απλώς με εκμεταλλεύτηκε. Κοιμόμαστε πλέον σε ξεχωριστά δωμάτια, ενώ εδώ και πολύ καιρό αισθάνομαι ότι δεν έχω ούτε τη συναισθηματική ούτε την οικονομική στήριξή του».

«Μου είπε ότι θα φύγει από το σπίτι μόνο αν καλέσω την αστυνομία»

«Του ζήτησα να φύγει από το σπίτι, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε ότι θα αποχωρήσει μόνο αν καλέσω την αστυνομία, καθώς θέλει να καταγραφεί επίσημα ότι ήμουν εγώ εκείνη που τον έδιωξε. Σε έναν από τους έντονους καβγάδες μας, μάλιστα, μου ακινητοποίησε τα χέρια και μου τα έσφιξε τόσο δυνατά, που με πόνεσε αφόρητα».

Πλέον, η γυναίκα έχει διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί του. Τον έχει μπλοκάρει τόσο στο κινητό της όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχει βγάλει και τη βέρα της. Δεν θέλει πια ούτε να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί του. Η σκέψη του διαζυγίου έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό της, όπως και το ενδεχόμενο του δικαστικού χωρισμού.

Η ψυχική εξάντληση και ο φόβος για το μέλλον των παιδιών της

Ωστόσο, αισθάνεται τόσο εξαντλημένη και πιεσμένη, που αδυνατεί να διαχειριστεί ακόμη και την απομάκρυνση του συζύγου της από τη ζωή της. Η καθημερινότητά της είναι ήδη ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς φροντίζει μόνη της τον γιο της, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, θεραπείες και προσοχή.

«Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι η σκέψη ότι εκείνος μπορεί απλώς να γυρίσει σελίδα και να συνεχίσει ευτυχισμένος τη ζωή του, ενώ εγώ θα μείνω πίσω να επωμίζομαι όλο το συναισθηματικό, οικονομικό και γονεϊκό βάρος», πρόσθεσε. «Λατρεύω τα παιδιά μου και θα έκανα τα πάντα γι’ αυτά, αλλά δεν αντέχω να παραμένω σε έναν γάμο όπου νιώθω ότι με εκμεταλλεύονται, δεν με θέλουν και δεν με σέβονται».