Από μια ντουλάπα στο Μανχάταν σε δημοπρασία εκατομμυρίων: Πίνακας της Τζόρτζια Ο’Κιφ που αγνοούνταν επί δεκαετίες βγαίνει στο σφυρί

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Ένα έργο της σπουδαίας Αμερικανίδας ζωγράφου Τζόρτζια Ο’Κιφ, το οποίο παρέμενε ξεχασμένο επί δεκαετίες σε ντουλάπα διαμερίσματος στο Μανχάταν, πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Christie’s στη Νέα Υόρκη στις 17 Νοεμβρίου, με την εκτιμώμενη αξία του να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τον πίνακα «Near Abiquiu, New Mexico I», διαστάσεων περίπου 25 επί 61 εκατοστών, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα σε ξύλινο κουτί, κρυμμένο πίσω από παλτά, σε διαμέρισμα της συνοικίας Ιστ Βίλατζ. Τον ανακάλυψε η ανιψιά της ιδιοκτήτριας, λίγο πριν από τον θάνατό της, όταν εκείνη της αποκάλυψε ότι στην ντουλάπα φυλασσόταν ένα έργο της Ο’Κιφ.

Η μητέρα της ιδιοκτήτριας είχε αποκτήσει τον πίνακα το 1963, καταβάλλοντας 3.800 δολάρια στην Downtown Gallery του Μανχάταν, η οποία εκπροσωπούσε την καλλιτέχνιδα. Στη συνέχεια, τον προσέφερε στην κόρη της ως δώρο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού της τίτλου.

Το έργο παρέμεινε για χρόνια στο διαμέρισμα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η ιδιοκτήτριά του παρατήρησε το έντονο ενδιαφέρον που προκαλούσε στους επισκέπτες. Τότε αποφάσισε να το απομακρύνει από την κοινή θέα και να το φυλάξει στην ντουλάπα, όπου παρέμεινε για δεκαετίες.

Μέχρι την πρόσφατη ανακάλυψή του, ο πίνακας ήταν γνωστός μόνο από μια φωτογραφία του 1931.

Η αποκάλυψη κινητοποίησε άμεσα τους ειδικούς του Christie’s. Όπως ανέφερε ο Τάιλι Άμποτ, ανώτερος ειδικός και διευθυντής του τμήματος Αμερικανικής Τέχνης του οίκου, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβαν από την ανιψιά οδήγησε στην αναζήτηση του έργου στη σχετική βιβλιογραφία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του.

Η οικογένεια της ιδιοκτήτριας, η οποία είχε υπηρετήσει στη διπλωματική υπηρεσία, ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της.

Η Τζόρτζια Ο’Κιφ φιλοτέχνησε τον πίνακα το 1930, έναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της στο Νέο Μεξικό. Εκτιμάται ότι πρόκειται για τον πρώτο από μια σειρά τριών έργων που απεικονίζουν την κορυφή Λόμπο.

Ο δεύτερος πίνακας της σειράς ανήκει στη συλλογή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενώ ο τρίτος είχε βρεθεί στο παρελθόν στη συλλογή των Ντέιβιντ και Πέγκυ Ροκφέλερ.

Το έργο θα παρουσιαστεί στη βραδινή δημοπρασία τέχνης του 20ού αιώνα του Christie’s, με την ιστορία της πολύχρονης παραμονής του σε μια ντουλάπα του Μανχάταν να προσθέτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην επανεμφάνισή του στην αγορά τέχνης.