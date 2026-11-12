Λάρισα: Ιερέας ήρθε στα χέρια με κατοίκους συνοικίας – Παρενέβη η αστυνομία – ΦΩΤΟ

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Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) στη συνοικία του Ιπποκράτη στη Λάρισα, όταν ένας ιερέας από την ενορία του Αγίου Χαραλάμπους ήρθε σε αντιπαράθεση με κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη.

Αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η απόφαση του ιερέα να κλειδώσει την είσοδο ενός παρεκκλησίου που βρίσκεται επί της οδού Ηρακλείδου και περιβάλλεται από περίφραξη.

Πρόκειται για ένα εκκλησάκι που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο εκπλήρωσης προσωπικού τάματος. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τα προηγούμενα χρόνια η πρόσβαση στον χώρο ήταν ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα στους περίοικους να εισέρχονται για να προσευχηθούν και να ανάψουν ένα κερί.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η απόφαση να κλειδωθεί η είσοδος προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα κατοίκων, οι οποίοι προσέγγισαν τον ιερέα ζητώντας εξηγήσεις για την αλλαγή αυτή.ΙΕ

Η συζήτηση κατέλεξε σε καβγά…

Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με την κατάσταση να ξεφεύγει και να σημειώνεται επεισόδιο μεταξύ των εμπλεκομένων.

Τελικά, με την παρέμβαση των αστυνομικών η κατάσταση εκτονώθηκε και επανήλθε η ηρεμία στη συνοικία, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.