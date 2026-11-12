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Ντόναλντ Τραμπ: Ο Βανς πρέπει να επικεντρωθεί στην εγχώρια διαφθορά, δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία για το Ιράν»

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Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ - ΑΠΕ - ΜΠΕ -EPA - Samuel Corum
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς να στρέψει «όλη του την προσοχή» στο έγκλημα και τη διαφθορά σε αμερικανικές πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να αποφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων από ό,τι μια συμφωνία με το Ιράν.

«Ο Προϋπολογισμός μας θα μπορούσε να ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΘΕΙ άμεσα με την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κλίμακας εγκληματικής δραστηριότητας. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ κυλά στο αίμα της Ηγεσίας των Δημοκρατικών!» έγραψε ο Τραμπ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού. Έχουμε τα χρήματά τους, Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολάρια και έχουμε τα Στενά τους!», είπε.

Ο Βανς συμμετείχε πρόσφατα σε επαφές που αφορούσαν το Ιράν.

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