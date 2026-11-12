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Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο «στρατολόγος», ελεύθερη με όρους η 27χρονη «αχυράνθρωπος» – Τι υποστήριξαν

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 56χρονος φερόμενος ως «στρατολόγος» στην υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής άνω των 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος». Ο βασικός κατηγορούμενος αρνήθηκε κατά την απολογία του ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται άλλοι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας δικηγόρος και δύο λογιστές.

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κύκλωμα Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 56χρονος, φερόμενος ως «στρατολόγος» στην υπόθεση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, όπου η φερόμενη ζημία ξεπερνά συνολικά τα 206 εκατ. ευρώ.
  • Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος» μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας.
  • Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα άλλοι τέσσερις συλληφθέντες, ανάμεσά τους ένας δικηγόρος και δύο λογιστές.

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Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 56χρονος, φερόμενος ως «στρατολόγος» στην υπόθεση της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ με επίκεντρο τη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση. Υπενθυμίζεται ότι η φερόμενη ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από τη δράση του κυκλώματος ξεπερνά συνολικά τα 206 εκατ. ευρώ.

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Τι υποστήριξε ο «στρατολόγος»

Ο 56χρονος φέρεται να εντόπιζε και να προωθούσε πρόσωπα – «αχυρανθρώπους», προκειμένου να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι οφειλές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε περίπου 19 εκατ. ευρώ.

Κατά την απολογία του στη γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση, ο 56χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι άρχισε να ασχολείται με την έκδοση αδειών καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος. 

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Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν πως ο ίδιος, απολογούμενος, ανέφερε πως ήρθε σε επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις επειδή ήταν καλός στη δουλειά του, ενώ επισήμανε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν απαιτούνται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο, που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.

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Ελεύθερη με όρους η 27χρονη

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε σήμερα και η 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος», η οποία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα.

Κατά την απολογία της υποστήριξε πως όταν άρχισε να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές, εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά την καθησύχασαν λέγοντάς της «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε».

Απολογούνται άλλοι 4 κατηγορούμενοι

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα άλλοι τέσσερις συλληφθέντες εκ των 16 συλληφθέντων (η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 ονόματα). Ανάμεσά τους είναι ένας δικηγόρος και δύο λογιστές.

 

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