Βίντεο: Μέλη κυκλώματος απατεώνων οδηγούν θύμα τους σε τράπεζα στην Κηφισιά – «Μου ζήτησε το pin και πήρε κι αυτός ένα χιλιάρικο»

Άλλη μία εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών σε διάφορες περιοχές της Αττικής εξάρθρωσαν οι αστυνομικές Αρχές, που πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερις δράστες. Οι δύο εκ των δραστών προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους.

Την υπόθεση εξιχνίασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς, ύστερα από έρευνες που πραγματοποίησαν. Σύμφωνα με το Mega, οι δράστες είχαν εξαπατήσει 28 πολίτες, αρπάζοντας χρήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Σε μία εκ των περιπτώσεων, οι δράστες οδήγησαν ένα θύμα τους στην τράπεζα, προκειμένου να τραβήξει χρήματα, πείθοντάς την ότι είναι φίλοι του παιδιού της. Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, καταγράφονται οι δράστες να βοηθούν την γυναίκα να κατέβει από το όχημα.

«Και μου λέει, “τι κάνετε; Είμαι ο Γιάννης Παπαϊωάννου” και νομίζω ότι είχε έναν συμμαθητή ο γιος μου ο μεγάλος και ξέρεις, μου λέει, “πρέπει να πάρουν κάτι λεφτά και πρέπει να μου δώσετε κάτι λεφτά…” και μου ζήτησε και το pin και πήγε και πήρε αυτός ένα χιλιάρικο από εκεί, δεν είχα άλλα. Και μετά πήγαμε σε άλλη τράπεζα και πήραμε άλλα επτά χιλιάρικα», λέει η γυναίκα στον τηλεοπτικό σταθμό.

Αφού οι δράστες έλαβαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν. «Παίρνω τα επτά χιλιάρικα, τα δίνω, “δώσε μου τα λεφτά και πάτε να ζητήσετε μια απόδειξη”. Πάω μέσα στην κοπέλα και λέει “σας έχω δώσει απόδειξη, τι απόδειξη να σας δώσω”. Και βγαίνω έξω και είχαν εξαφανιστεί», λέει το θύμα τους.

Οι απατεώνες δεν δίσταζαν να μπαίνουν και στα σπίτια θυμάτων τους. «Με έπεισαν ότι ήταν φίλοι του ανιψιού μου, δήθεν έπρεπε να πάμε στην τράπεζα να πληρώσουμε ένα ποσό 3.000 ευρώ για να πάρει μετά ο ανιψιός μου κάποια χρήματα που του χρώσταγε η εφορία και μου πήραν τα χρήματα. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 10.000 ρευστά χρήματα και ένα τσαντάκι με 10-15 λίρες», αναφέρει μία άλλη γυναίκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα μέλος του κυκλώματος έπαιρνε μηνιαίο επίδομα 432 ευρώ, ενώ διέθετε και άδεια δωρεάν εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους.