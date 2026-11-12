Με 47 συμμετοχές η 6η SEAJETS Ανάβαση Τσακώνας

Η 6η SEAJETS Ανάβαση Τσακώνας «Νίκος Κοτρωνάρος» με την οποία θα πέσει η αυλαία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων για το 2026, συγκεντρώνει 47 συμμετοχές, αριθμός που μπορεί να μην θεωρείται μεγάλος, καθώς σε αρκετές κλάσεις και κατηγορίες οι τίτλοι της χρονιάς έχουν ήδη κριθεί, όμως όλες είναι πολύ αξιόλογες και πολλά υποσχόμενες για τους θεατές που θα παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα.

Η ΑΛΑΚ (Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας), με εμπειρία 40 χρόνων φέτος, ετοιμάζει έναν υποδειγματικό αγώνα το Σαββατοκύριακο 14 & 15 Νοεμβρίου 2026, τον οποίο αναμένουν ν’ απολαύσουν τόσο οι αγωνιζόμενοι, όσο και οι θεατές. Πρόκειται για τον 8ο και τελευταίο γύρο της χρονιάς, γεγονός που τον μετατρέπει στον μεγάλο «τελικό» για τους φετινούς τίτλους που εκκρεμούν.

Η ομάδα Formula Saloon με 21 συμμετοχές είναι η πιο ανταγωνιστική του αγώνα. Χάρη της μεγάλης ελευθερίας τεχνικών κανονισμών, τα αυτοκίνητα έχουν μοναδικό βρυχηθμό κι απίστευτες ταχύτητες, που αναμένεται να ξεσηκώσουν τους θεατές. Στην Κατηγορία FSA 5 αυτοκίνητα θα δώσουν τη μάχη, με τον Γιώργο Κατσαρό (Ford Escort) να θέλει και φέτος να υπερασπιστεί την περσυνή του νίκη. Η Κατηγορία FST παρά τις 3 συμμετοχές, παρουσιάζει ενδιαφέρον λόγω του θηριώδους Ford Fiesta του Πρωταθλητή Αναβάσεων για το 2026, Μάριου Ηλιόπουλου, που είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει πλούσιο θέαμα.

Στην Ομάδα Ν 14 αυτοκίνητα υπόσχονται συναρπαστικές μάχες. Η Κλάση Ν2 με 10 συμμετοχές, θα προσφέρει μάχες που θα μοιάζουν με «ξεκαθάρισμα λογαριασμών». Η Ομάδα Ε έχει 7 συμμετοχές με δυνατά αυτοκίνητα κι έμπειρους οδηγούς, που θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στη μαγευτική διαδρομή του αγώνα και θ’ αποζημιώσουν υπέρ του δέοντος τους θεατές. Η Ομάδα Α έχει 5 συμμετοχές, μία εξ αυτών και το Ford Fiesta A8 του Χρήστου Λάππα, που αναμένεται ν’ αναρριχηθεί ταχύτατα στην επιμηκυμένη διαδρομή των 5,1 χιλιομέτρων και 20 στροφών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του αγώνα, η διανομή εντύπων κι αριθμών συμμετοχής θα γίνει το Σάββατο 14 του μήνα 8:00-10:30 το πρωί στην έξοδο του service park, όπως κι ο Διοικητικός & Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος. Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει και στον γειτονικό Μελιγαλά, για όσους το θελήσουν, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 4:00-7:00 μ.μ. κι εκεί θα παραλάβουν και το σχετικό υλικό. Το κλείσιμο του δρόμου Σάββατο 14 του μήνα θα γίνει στις 9:30 το πρωί και οι χρονομετρημένες δοκιμές θα ξεκινήσουν μία ώρα μετά.

Την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ο δρόμος θα κλείσει στις 9:00 το πρωί και μία ώρα αργότερα θα πάρει εκκίνηση το 1ο αυτοκίνητο. Ο Tελικός Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει μετά το πέρας του αγώνα στο Park Ferme και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων μισή ώρα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Η απονομή των επάθλων στους νικητές έχει προγραμματιστεί για τις 4:00 το απόγευμα, στην Κεντρική πλατεία του Μελιγαλά.

Η ΑΛΑΚ, σεβόμενη την ανθρώπινη ζωή κι έχοντας ως βασική της προτεραιότητα την ασφάλεια όλων, συνιστά στους θεατές να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των κριτών και των στελεχών του αγώνα, επιλέγοντας ασφαλή σημεία για να παρακολουθήσουν τα περάσματα όλων των οδηγών που θα λάβουν μέρος.

Επίσης, η ΑΛΑΚ ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Οιχαλίας και τον Δήμο Καλαμάτας, όλους τους τοπικούς φορείς για την αμέριστη στήριξή τους κι όλους τους χορηγούς -μικρούς ή μεγάλους- που στέκονται στο πλευρό μας ως αρωγοί, στην προσπάθειά μας να σηκώσουμε πιο ψηλά τον πήχη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην περιφέρειά μας και σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Τέλος, ευχόμαστε σε όλους τους αγωνιζόμενους και στα στελέχη της διοργάνωσης καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους κι ένα καλόν κι απολαυστικό αγώνα σε όλους όσους βρεθούν ως θεατές σ’ αυτή την υπέροχη διαδρομή της Τσακώνας.