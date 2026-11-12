Βρετανία: Ένοχοι δύο Ιρανοί για κατασκοπεία υπέρ της Τεχεράνης – Παρακολουθούσαν δημοσιογράφους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένοχοι για κατασκοπεία κρίθηκαν σήμερα δύο Ιρανοί σε βάρος αντιφρονούντων δημοσιογράφων στη Βρετανία για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης. Πρόκειται για μια υπόθεση που σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία δείχνει αυξημένη δραστηριότητα από το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Μοσταφά Σεπαχβάντ, 41 ετών, κρίθηκε ένοχος για δύο αδικήματα και ο Φαρχάντ Τζαβάντι Μανές, 46 ετών, καταδικάστηκε για ένα αδίκημα με βάση τη βρετανική νομοθεσία περί Εθνικής Ασφάλειας.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι οι καταδίκες σηματοδοτούν την πρώτη φορά που Ιρανοί υπήκοοι καταδικάζονται με βάση τον νόμο για την εθνική ασφάλεια, που εισήχθη το 2023 για την αντιμετώπιση απειλών από ξένα κράτη όπως το Ιράν, που σύμφωνα με τις αρχές έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, ο Μοσταφά Σεπαχβάντ έπαιρνε οδηγίες από τους Φρουρούς της Επανάστασης ή «μεσάζοντες» των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε η Βίκι Έβανς, ανώτερη συντονίστρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι η υπόθεση «καταδεικνύει τη συνεχή και αυξανόμενη απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ιράν».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν κατά την έναρξη της δίκης των δύο ανδρών τον περασμένο μήνα ότι οι κατηγορούμενοι παρακολουθούσαν δημοσιογράφους που εργάζονταν για το Iran International, έναν τηλεοπτικό σταθμό στη περσική γλώσσα που εμφανίζεται επικριτικός προς την ιρανική κυβέρνηση, από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Ο Μοσταφά Σεπαχβάντ καταδικάστηκε ότι βοήθησε ξένη υπηρεσία πληροφοριών καθώς και για δεύτερη κατηγορία που σχετίζεται με αυτό που εισαγγελείς χαρακτήρισαν σχέδιο για να επιτεθεί εκείνος σε έναν ή περισσότερους στόχους.

Ο Φαρχάντ Μανές καταδικάστηκε ότι βοήθησε ξένη υπηρεσία πληροφοριών αλλά αθωώθηκε για τη δεύτερη κατηγορία που σχετίζεται με την προετοιμασία επίθεσης. Οι ποινές τους θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Ένας τρίτος άνδρας, ο Σαπούρ Καλεχαλί Χάνι Νούρι, 57 ετών, αθωώθηκε και για τις δύο κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί την όποια ανάμιξη σε κατασκοπεία ή όποια άλλη τέτοια δραστηριότητα και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί έχει εκφράσει «ενόχληση» όταν ενημερώθηκε για τη σύλληψη Ιρανών υπηκόων από τις βρετανικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ