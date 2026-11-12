Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: «Ήμουν έτοιμη να χάσω κάθε ελπίδα» λέει η 27χρονη «αχυράνθρωπος» που αφέθηκε ελεύθερη με όρους – ΒΙΝΤΕΟ

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε σήμερα μία 27χρονη φερόμενη «αχυράνθρωπος» του τεράστιου κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει πως θα μπορούσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και να εργαστεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα, ενώ για ένα διάστημα λάμβανε χρήματα.

Κατά την απολογία της υποστήριξε πως όταν άρχισε να λαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οφειλές, εξέφρασε την ανησυχία της, αλλά την καθησύχασαν λέγοντάς της «κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε». Αντί για αυτό, το κύκλωμα την εκμεταλλεύθηκε πλήρως, ενώ ήταν έγκυος 8 μηνών.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή Live News, όπου ευχαρίστησε τους δικαστές και την ανακρίτρια. «Εγώ θα ήθελα να πω χίλια ευχαριστώ στην ανακρίτρια, τη γραμματέα της, τον εισαγγελέα και όλους τους δικαστές που ήταν παρόντες. Τόσες μέρες τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα πάρα πολύ. Ήμουν έτοιμη να χάσω κάθε ελπίδα. Δόξα τω Θεώ, μου απέδειξαν πως ακόμα υπάρχει ανθρωπιά, ελπίδα, καλή θέληση και μπορώ επιτέλους μετά από τόσες μέρες να γυρίσω στην αγκαλιά του παιδιού μου. Είμαι άπειρα ευγνώμων για την ευκαιρία.»

Στο τέλος και αφού μίλησε αναλυτικά η δικηγόρος της, η κ. Ανάσογλου, η 27χρονη ευχαρίστησε ξανά για την ευκαιρία που της δόθηκε ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο παιδί της και να το μεγαλώσει σωστά.

Η γυναίκα, αν και ανακουφισμένη, δεν θέλησε να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις, μίλησες όμωw η δικηγόρος της, η οποία εξήγησε και το “ιδιαίτερο” οικογενειακό υπόβαθρο της 27χρονης.

«Όταν λέμε πραγματική πλάνη εδώ υπάρχει. Όταν είσαι σε τέτοια νεανική ηλικία, ήταν πολύ μικρή όταν την μπλέξανε. Ήταν έγκυος. Δεν είχε χρήματα. Είναι διαλυμένη οικογένεια. Και μεγαλώνει και την αδελφή της. Τι να μπορέσει να καταλάβει αυτό το παιδί, που του δείξαν ένα μαγαζί και του είπαν, “εδώ θα δουλέψεις. Και θα σου δίνουμε και κάτι γιατί παίρνουμε επιδοτήσεις.”

Τα είπαμε όλα αυτά. Και εκείνη την ώρα που τα λέει αυτά το κορίτσι, αρχίζει και κλαίει. Γιατί δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό. Της είπαν όταν υπήρξε η σύλληψη, ότι 126, 127 άνθρωποι δεν θα πάρουν τη σύνταξή τους εξαιτίας αυτών των πραγμάτων. Κι έκλαιγε κι έλεγε, “δεν θέλω να χάσουν τη σύνταξή τους. Να δουλέψω και να πληρώσω. Δεν θέλω να χάσουν τη σύνταξή τους.” Είναι τόσο καλό πλάσμα. Και το εκμεταλλεύτηκαν μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε» ανέφερε

Τρομάζει το ιλιγγιώδες ποσό που χρωστά η 27χρονη

Σχετικά με το πόσα χρήματα χρωστά αυτή τη στιγμή η 27χρονη, η δικηγόρος της είπε: «Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Είναι εκατομμύρια. Ακόμα και σήμερα ήρθαν χαρτιά για δικαστήρια. Η ίδια πίστευε ότι την εκπροσωπούν, ότι την έβγαλαν από τις εταιρείες. Και ακόμα και σήμερα που καταφέραμε και βγήκαμε της ήρθαν στα χέρια κλητήρια θεσπίσματα. Της κατέστρεψαν τη ζωή. Και η ίδια που χαίρεται, ξέρει ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με αυτά».

Η κ. Ανάσογλου είπε ακόμη πώς έχουν καταθέσει στις αρχές τα στοιχεία όλων όσων ενέπλεξαν την 27χρονη κοπέλα και είναι αυτοί που έστησαν το κύκλωμα. Ωστόσο, η δικηγόρος δεν αναφέρθηκε σε λογιστές ούτε σε επιχειρηματίες, ως υπεύθυνους, αλλά σε “τρίτα πρόσωπα”. Και είναι αυτοί που “ψάρευαν” τα θύματα.

«Κάποιοι πλησίαζαν ανθρώπους. Το κορίτσι είναι νέο και απλό. Της μίλησαν σε απλή γλώσσα, “έχεις ανάγκη; είμαστε εδώ να σε βοηθήσουμε”. Έδιναν στην 27χρονη 300 ευρώ επί έξι μήνες, δηλαδή 1.800 ευρώ» κατέληξε η δικηγόεος της 27χρονης.